Тренер «молодёжки» «Спартака»: «С „Ливерпулем“ действовали тактически грамотно»

Главный тренер молодежной команды «Спартака» Алексей Лунин подвел итоги матча Юношеской лиги чемпионов с «Ливерпулем» (2:1).

«Мы планировали, что наши быстрые нападающие смогут создавать моменты и переигрывать мощных футболистов „Ливерпуля“. И нашей команде удавались неплохие атаки, а два из созданных моментов получилось реализовать.

„Ливерпуль“ — ровная в целом команда, обладающая хорошим подбором разноплановых нападающих. Именно в этом заключалась для нас главная сложность — кто против кого будет играть. И нужно отдать должное нашим ребятам: они действовали тактически грамотно и заслужили эту победу своей игрой.

Естественно, после победы эмоции положительные. Очень хочется поблагодарить за сегодняшнюю игру не только команду, но и болельщиков, которых в Сокольники пришло очень много: ребята чувствовали эту поддержку, она придавала сил», - сказал Лунин.

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