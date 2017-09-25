Головин: «В МЮ собраны хорошие футболисты»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов.

«Для меня каждый матч очень важен, потому что неважно, какая команда играет против тебя. В первую очередь это польза для моей команды, во вторую – концентрация на игре.

Является ли плюсом то, что пропустил матч с „Динамо“? Для меня особой разницы нет. Тренировки были интенсивные, поэтому на моей форме это никак не сказалось. Команде не хватает лидера? Я стараюсь брать инициативу, за счёт своих качеств вскрыть оборону. На данный момент я не ощущаю себя лидером команды.

Что касается „Манчестер Юнайтед“, не стал бы никого выделять. Все мы понимаем, что в этой команде собраны хорошие футболисты. Нужно готовиться к противостоянию с любым футболистом», - сказал Головин.

Ранее своими мыслями насчет предстоящей игры поделился главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко.

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