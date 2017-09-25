Андреев: «Поведение Григоряна портит репутацию футбола»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
    "Спартак"
    35%
    1278
    "Ростов"
    18%
    669
    "Рубин"
    28%
    1040
    Другая команда
    17%
    634
    Затрудняюсь ответить
    2%
    78
    Всего голосов: 3699
    Все опросы
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Чемпионов
  • Мексика. Лига МХ
  • Юношеская Лига УЕФА
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Закончился первый тайм Спартак М (до 19) 1:1 Ливерпуль (до 19)
  • Главные новости
  • Все новости
10:40
Анчелотти или Конте летом могут возглавить «Милан»41
09:12
Ловчев: «„Спартак“ не проиграет „Ливерпулю“»145
08:46
Гроббелар посоветовал Реброву не целовать штанги на «Энфилде»77
05:45
Глава ФНЛ: «Конечно, „Спартак“ популярнее „Зенита“»247
23:51
Дубль Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Вест Бромвичем»21
14:46
Роббен - об игре с ПСЖ: «Деньги не забивают голы»0
14:37
Наставник «Спортинга»: «Дембеле не играет на уровне Неймара»0
14:25
Луис Суарес выступил против насилия в футболе8
14:06
Тигиев прооперирован и вернется в строй в марте7
14:01
Дюгарри: «Думал, Верратти станет новым Иньестой, но, похоже, ошибался»4
13:24
Виллаш-Боаш оштрафован на 12 тысяч евро за критику судей9
13:11
Сейду Думбия: «У „Спортинга“ есть реальная возможность выйти в плей-офф»13
13:00
Роналду и Джорджина Родригес сыграют свадьбу после ЧМ-201838
12:50
Сумма отступных в новом контракте Сусо составила 50 млн евро3
12:41
Зидан: «Испанская лига - самая сложная»27
12:29
Моуриньо погулял по Москве в сопровождении двух охранников21
12:15
Симонян: Если «красно-белые» победят «Ливерпуль», все будут кричать: «Слава „Спартаку“!»57
11:24
Наставник «Лас-Пальмаса» Маркес подал в отставку2
11:09
Денис Суарес: «Я буду до последнего бороться за место в основе „Барселоны“»9
10:52
Манолас в октябре продлит контракт с «Ромой»5
10:31
Цаллагов: «Выбрал „Динамо“, потому что это бренд и великая история»19
10:07
Широков считает, что «Спартак» при должном настрое может победить «Ливерпуль»42
09:58
Милик: «Сосредотачиваюсь на восстановлении»1
09:39
Фабрегас: «Игроки „Челси“ очень уважают Абрамовича»16
09:27
Генич: «Главная проблема „Ливерпуля“ - дисбаланс между атакой и обороной»16

Андреев: «Поведение Григоряна портит репутацию футбола»

сегодня, 14:15

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев считает недопустимым поведение главного тренера московского «Арарата» Александра Григоряна.

В понедельник «Арарат» со счетом 3:2 обыграл «Торпедо» в матче 10-го тура ПФЛ. По ходу встречи болельщики «Торпедо» неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна. После матча главный тренер команды хозяев показал болельщикам черно-белых непристойный жест. То же самое произошло и в матче 1/16 финала Кубка России с клубом «СКА-Хабаровск».

«Считаю, что поведение Григоряна недопустимо и портит репутацию футбола. С главного тренера берут пример, а когда он позволяет себе показывать непристойные жесты в адрес болельщиков, даже несмотря на оскорбительные выкрики в свой адрес, то это крайний случай. Подобное поведение, как я уже сказал, не только портит репутацию футбола, но и провоцирует болельщиков на новые высказывания».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Sem25 ответил Igo0rek
сегодня в 14:48
Igo0rek:
Какого? Российского? Да куда уж еще портить то?
Приятель, Григорян работает в клубе пфл. Это ТРЕТЬЯ! лига. Посмотри концовку матча Торпедо-Арарат. Реально шикарная обстановка на стадионе им. Стрельцова. Уверяю, даже такое поведение Григоряна в ТРЕТЬЕЙ лиге, это популяризация футбола в России.
порт
сегодня в 14:42
Наш футбол уже ничем не испортить.
Absinthe3
сегодня в 14:37
Этот непристойных жест в пальцевой азбуке Армении означает "Спасибо за игру" )
Igo0rek ответил Аргeнтинeц
сегодня в 14:34
Аргeнтинeц:
Широков в бытность футболистом Зенита регулярно всё показывал питерцам и рассказывал куда им идти. На "ура" воспринимали
Широков мой любимый российский футболист последних 15 лет. Хороший игрок, искренний человек, всегда интересно смотреть его интервью))
eugen-han
сегодня в 14:34
провоцируют на новые высказывания,а старые получается,что провоцируют на такого рода жесты....так надо просто неприличные жесты( язык немых) уровнять с сквернословием (язык поганых) под эгидой - нецензурная брань - это не то, что нарушение,а это,что ни на есть преступление.
Аргeнтинeц ответил Остапчук 67
сегодня в 14:26
Остапчук 67:
Фанаты и Григорян стоят друг друга. Они заслужили средний палец видеть постоянно. Это не касается нормальных болельщиков.
Широков в бытность футболистом Зенита регулярно всё показывал питерцам и рассказывал куда им идти. На "ура" воспринимали
Байкал Иркутск
сегодня в 14:24
Не соглашусь с Андреевым, что Григорян портит репутации футбола, так как он такой не первый в своём роде! Про репутацию Григоряна вообще не стоит говорить, а вот кто ему даёт работу неужели не думает о своей репутации? Или его взяли в "Арарат" что бы было много шума в его раскрутке?! Ведь сам Арарат никому не интересен, а так хоть говорят.
Остапчук 67
сегодня в 14:23
Фанаты и Григорян стоят друг друга.
Они заслужили средний палец видеть постоянно.
Это не касается нормальных болельщиков.
Owl Fake
сегодня в 14:22
Репутацию футбола портят высказывания некомпетентных людей, таких как Симонян.
А у Григоряна это лишь футбольные эмоции.
ДАША Д
сегодня в 14:21
Выслать его в Армению и дело с концом.
Igo0rek
сегодня в 14:20
Какого? Российского? Да куда уж еще портить то?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100