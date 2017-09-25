Андреев: «Поведение Григоряна портит репутацию футбола»

Глава комитета РФС по этике Семен Андреев считает недопустимым поведение главного тренера московского «Арарата» Александра Григоряна.

В понедельник «Арарат» со счетом 3:2 обыграл «Торпедо» в матче 10-го тура ПФЛ. По ходу встречи болельщики «Торпедо» неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна. После матча главный тренер команды хозяев показал болельщикам черно-белых непристойный жест. То же самое произошло и в матче 1/16 финала Кубка России с клубом «СКА-Хабаровск».

«Считаю, что поведение Григоряна недопустимо и портит репутацию футбола. С главного тренера берут пример, а когда он позволяет себе показывать непристойные жесты в адрес болельщиков, даже несмотря на оскорбительные выкрики в свой адрес, то это крайний случай. Подобное поведение, как я уже сказал, не только портит репутацию футбола, но и провоцирует болельщиков на новые высказывания».

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