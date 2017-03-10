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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
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Лига чемпионов 2017/2018, 2 тур
21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 сегодня Спартак М (до 19) -:- Ливерпуль (до 19)
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Симонян: Если «красно-белые» победят «Ливерпуль», все будут кричать: «Слава „Спартаку“!»

сегодня, 12:15
СпартакСпартак-:-ЛиверпульЛиверпуль21:45 Не начался

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Ливерпуль», который пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Я не могу желать „Спартаку“ ничего, кроме победы. Команде нужно достойно сыграть с очень именитым соперником, и в игре с таким клубом, как „Ливерпуль“, ничья станет хорошим результатом. Англичане на ходу, комбинируют, остро атакуют, поэтому нужно показать достойную игру и не проиграть. Если „красно-белые“ добьются победы, то все будут кричать: Слава „Спартаку“.

Обычно перед такими матчами игроки собираются. Будем надеяться, что мы не разочаруемся сегодня.

Не скрою, у меня вызывает беспокойство линия обороны, но нужно понимать, что защищаются не только защитники, но и полузащитники и нападающие. „Спартаку“ необходима целостность игры, а не разрозненность, которую мы наблюдаем в последних матчах команды».

Матч обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном.

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Все комментарии
Лёня_ Макинтош
сегодня в 13:19
успешной игры Спартаку.
oFANATo
сегодня в 13:12
Симонян: Если «красно-белые» победят «Ливерпуль», все будут кричать........

Если у бабушки была бы борода она была бы дедушкой!
cska plus ответил Footbolista
сегодня в 13:05
Footbolista:
И ЦСКА удачи в среду...МЮ тоже не подарок.
Спасибо. Ждём надеждами.
матос
сегодня в 13:01
надеемся , верим. успеха Спартаку!!!
Footbolista ответил cska plus
сегодня в 12:59
cska plus:
Ну а если всерьёз и без подколов, кричать конечно не буду они не заслужили этого, но в принципе не против, чтобы удачно для спартака закончилась игра, пусть будет победа или хотя бы ничья.
И ЦСКА удачи в среду...МЮ тоже не подарок.
Тажутин Артур
сегодня в 12:59
Слава любому российскому клубу, победившему Ливерпуль. Спартак не исключение.
cska plus
сегодня в 12:58
    cska plus
    сегодня в 12:57
    Ну а если всерьёз и без подколов, кричать конечно не буду они не заслужили этого, но в принципе не против, чтобы удачно для спартака закончилась игра, пусть будет победа или хотя бы ничья.
    FROLL 001
    сегодня в 12:52
      VIPded
      сегодня в 12:52
      Хотим очков, ждём чуда...
      Footbolista ответил cska plus
      сегодня в 12:51
      cska plus:
      Как думает дедок, а что скажут если спартак продует?
      Скажут, что Гинер все купил...
      cska plus ответил Морозовский
      сегодня в 12:49
      Морозовский:
      А что по этому поводу скажет Геша Орлов?
      А Геша будет глорить Зенит.
      Адвокат 76
      сегодня в 12:49
      С такой игрой и с такой дырявой защитой, не победить сегодня Спартаку! Верить в фантастику это только предел фантастов.
      cska plus
      сегодня в 12:48
      Ну что хрюши, уважьте дедушку он вам чемпионство подарил в этом сезоне, а вам ему одну тухлую ничейку надо подарить.
      альсато
      сегодня в 12:47
      Я первый буду хайланить: Слава Спартаку!..как и ЦСКА, Зенита, Локомотива....и другим нашим клубам!
      Чупакабра
      сегодня в 12:46
      Все кричать так не будут. Любите вы за всех кричать. Чисто ваша шайка. И то думаю этого удовольствия ваш клуб вам не предоставит!
      Морозовский
      сегодня в 12:44
      А что по этому поводу скажет Геша Орлов?
      Footbolista ответил Jeck Denielse
      сегодня в 12:43
      Jeck Denielse:
      Не обязательно ждать результата с Ливерпулем чтоб кричать "Слава Спартаку !" В последние года полтора достаточно включить телевизор или взять в руки прессу.... Плывут пароходы -- привет Спартаку! Пролетают летчики -- слава Спартаку! Пробегут паровозы -- Ура Спартаку! А пройдут пионеры -- Салют Спартаку!
      Пробегут паровозы - это ура Локо ))
      Про "проскачут кони" еще забыл...
      Shafterhopf
      сегодня в 12:41
      Ну все не будут кричать - это факт. Рады победе будут все адекватные болельщики российских команд и поздравят - тоже факт. Но сдается мне, что максимум что сможет сделать нынешний Спартак - это не проиграть. Хочу ошибаться.
      Удачи ВСЕМ нашим клубам в Европе!
      Ministri Krasnodar
      сегодня в 12:39
      Спартак Акбар!
      beloff ответил удав
      сегодня в 12:38
      удав:
      Сала спартаку чтоб смазать 5ую точку,а не победа😂мегавезенье будет если ничью удержат
        СТЕЙК
        сегодня в 12:38
        ВПЕРЕД СПАРТАК!
        удав
        сегодня в 12:37
          Масахиро Сибата ответил cska plus
          сегодня в 12:36
          Однозначно после игры Спартака с Ливерпулем последует очередной комментарий-высер от Червиченко
          Jeck Denielse
          сегодня в 12:35
          Не обязательно ждать результата с Ливерпулем чтоб кричать "Слава Спартаку !"

          В последние года полтора достаточно включить телевизор или взять в руки прессу....

          Плывут пароходы -- привет Спартаку!
          Пролетают летчики -- слава Спартаку!
          Пробегут паровозы -- Ура Спартаку!
          А пройдут пионеры -- Салют Спартаку!
          cska plus
          сегодня в 12:34
          Нельзя Палычу отметить 100 летие сейчас?
          Павел Амурский
          сегодня в 12:33
          Кричать будет Рейнгольд и несколько сот одержимых.
          cska plus
          сегодня в 12:32
          Как думает дедок, а что скажут если спартак продует?
          mikysss ответил twitt8555twitt
          сегодня в 12:29
          twitt8555twitt:
          НИКИТА СИМОНЯН: "СПАРТАК" УМЕЕТ УДИВИТЬ" Как Спартак "УДИВЛЯЕТ" нам всем хорошо известно и не понаслышке! Что ни матч, то у публики большие УДИВЛЕНИЯ, как так можно БЕЗОБРАЗНО играть! Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, С Марибором, с Тосно, с Кубанью в Кубке, с Анжи это показала. Если подготовка к сезону ПРОВАЛЕНА! Если старт чемпионата БЛАГОПОЛУЧНО провален! То остаётся только УДИВЛЯТЬСЯ, а за счёт чего Спартак остаётся на плаву и барахтается в "предбаннике" подвала турнирной таблицы! Ещё парочку и несколько таких УДИВЛЕНИЙ и Спартак ЗАГРЕМИТ под фанфары турнирного подвала. С такой БЕЗОБРАЗНОЙ игрой Спартак на большее может НЕ РАСЧИТЫВАТЬ! Спрашивается, на что Спартак теперь может надеяться??? У Спартака только одна надежда осталась. Это надежда на скандальное УДИВИТЕЛЬНОЕ судейство в свою пользу в ущерб другим командам! Вот и всё на что Спартак может рассчитывать в чемпионате и в Европе! Вся надежда Спартака, на скандальное чемпионство в этом году, с ОГЛУШИТЕЛЬНЫМ треском ПРОВАЛИЛАСЬ и ИСЧЕЗЛА, как тени в спартаковский полдень на базе в Тарасовке! Не всё спартаковскому КОРРУПЦИОННОМУ коту масленица! Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров! - "Спартак" в этом, как и в предыдущем сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. Вот вам результат - ПРОВАЛ Спартака в чемпионате, когда ДАЖЕ наши арбитры, согласно ЦЕНЫ вопроса, не могут помочь Спартаку выигрывать, за счёт СКАНДАЛОВ!!! Без помощи арбитров, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА, с Локомотивом, со СКА-Хабаровск, С Марибором, с Тосно, с Кубанью в Кубке, с Анжи это показала. Спартак играет только за счёт СКАНДАЛЬНОГО судейства!!! Вот это и есть ТРАГЕДИЯ Спартака! При ЧЕСТНОМ судействе Спартак не выигрывает! Федун развратил судей, а арбитры игроков Спартака!!! Это и есть ТРАГЕДИЯ и беспомощность Спартака! А как Спартак выиграл Суперкубок России, благодаря СКАНДАЛЬНОМУ судейству Безбородова!!! В этом сезоне 2017/18 Спартак ждёт ПОЛНЫЙ ПРОВАЛ по всем фронтам и не видать им первого места.
            Jum13
            сегодня в 12:29
            Всё - спартаковский бредогенератор заработал на полную можность
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