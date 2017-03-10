Симонян: Если «красно-белые» победят «Ливерпуль», все будут кричать: «Слава „Спартаку“!»

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян поделился ожиданиями от матча «Спартак» - «Ливерпуль», который пройдет в рамках группового этапа Лиги чемпионов.

«Я не могу желать „Спартаку“ ничего, кроме победы. Команде нужно достойно сыграть с очень именитым соперником, и в игре с таким клубом, как „Ливерпуль“, ничья станет хорошим результатом. Англичане на ходу, комбинируют, остро атакуют, поэтому нужно показать достойную игру и не проиграть. Если „красно-белые“ добьются победы, то все будут кричать: Слава „Спартаку“.

Обычно перед такими матчами игроки собираются. Будем надеяться, что мы не разочаруемся сегодня.

Не скрою, у меня вызывает беспокойство линия обороны, но нужно понимать, что защищаются не только защитники, но и полузащитники и нападающие. „Спартаку“ необходима целостность игры, а не разрозненность, которую мы наблюдаем в последних матчах команды».

Матч обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте