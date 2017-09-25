Бушманов: «У многих молодых ребят „Спартака“ есть будущее»

Наставник молодежной сборной России Евгений Бушманов побывал на матче группового этапа юношеской Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Ливерпулем» и отметил потенциал молодых игроков «красно-белых»:

«Присмотрел ли я кого-нибудь для молодежки? У нас выступают все-таки ребята постарше. Три года разницы существенна. Но уверен, что при правильной работе все у них будет. Будущее есть у многих ребят.

Какие ожидания перед вечерним матчем „Спартака“ и „Ливерпуля“? Хочу увидеть хороший и качественный футбол. И согласен на такой же счет, как и в матче молодежек».

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