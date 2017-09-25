Кадыров: «Никто никого не принуждает посещать матчи „Ахмата“»

Недавно в прессе появилась информация о том, что студентов высших учебных заведений Грозного вынуждают посещать матчи «Ахмата», иначе им грозит отчисление. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг эти слухи:

«Отчисляем только за плохую учебу, и то - даётся время на исправление. Никто никого не принуждает и не сгоняет на стадионы».

В последнем матче чемпионата России «Ахмат» одержал минимальную победу над «Рубином».

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