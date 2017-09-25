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    Какая команда выиграет Кубок России 2017/18?
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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
21:45 сегодня Халл Сити -:- Престон
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21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 2:1 Ливерпуль (до 19)
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Кадыров: «Никто никого не принуждает посещать матчи „Ахмата“»

сегодня, 18:17

Недавно в прессе появилась информация о том, что студентов высших учебных заведений Грозного вынуждают посещать матчи «Ахмата», иначе им грозит отчисление. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опроверг эти слухи:

«Отчисляем только за плохую учебу, и то - даётся время на исправление. Никто никого не принуждает и не сгоняет на стадионы».

В последнем матче чемпионата России «Ахмат» одержал минимальную победу над «Рубином».

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Все комментарии
Тибетус Тибатитус ответил ROMA DROGBA
сегодня в 19:22
ROMA DROGBA:
Перекличк на стадионе?
Какая перекличка на стадионе тем более,организаторы фамилии записывали до начало матча у входа стадиона
Медив
сегодня в 19:18
Не дело, надо отчислять...
ROMA DROGBA ответил Тибетус Тибатитус
сегодня в 19:14
Тибетус Тибатитус:
Ну там отметки делали
Перекличк на стадионе?
Тибетус Тибатитус ответил ROMA DROGBA
сегодня в 19:08
ROMA DROGBA:
А как это проверялось? Фотки? Билеты?
Ну там отметки делали
ROMA DROGBA ответил Тибетус Тибатитус
сегодня в 19:01
Тибетус Тибатитус:
Я учусь на 4 курсе в ЧГУ (чеченского государсвенного университета)до переименования клуба когда с универа говорили идти,ходил на некоторые матчи с удовольствием к примеру со Спартаком с Зенитом и т.д,после переименования не пошел ни на один матч,про отчисление я не слышал правда,но то что зачеты не поставят или практику не закроеют,это да,лично наш зам декана нам говорил
А как это проверялось? Фотки? Билеты?
Одно слово румын
сегодня в 18:57
и то - даётся время на исправление.

90 минут на матче Терека, язык не поворачивается его нынешним погонялом обозвать
Тибетус Тибатитус ответил ROMA DROGBA
сегодня в 18:56
ROMA DROGBA:
Если бесплатно то я бы ходил
А у нас платно и не бывает,ход бесплатный
Тибетус Тибатитус
сегодня в 18:55
Я учусь на 4 курсе в ЧГУ (чеченского государсвенного университета)до переименования клуба когда с универа говорили идти,ходил на некоторые матчи с удовольствием к примеру со Спартаком с Зенитом и т.д,после переименования не пошел ни на один матч,про отчисление я не слышал правда,но то что зачеты не поставят или практику не закроеют,это да,лично наш зам декана нам говорил
mphuZ ответил ROMA DROGBA
сегодня в 18:53
ROMA DROGBA:
Если бесплатно то я бы ходил
На наш футбол в 90% случаев и бесплатно не хочется ходить. Как и на российское кино..
вячеслав остапенко
сегодня в 18:52
я тоже так думаю сами ходят
Джони покерпро
сегодня в 18:52
Заголовок звучит, как угроза.
Timeless
сегодня в 18:51
не удивлен. не так давно в Казани был хоккей с мячом , клуб Ракета , так туда реально народ сгоняли с предприятий
Байкал Иркутск
сегодня в 18:50
Байкал Иркутск
сегодня в 18:49
Это так же как деньги с зарплат забирались якобы на Крым! Криков много, фактов нет! Просто кому то выгодно, что бы такие слухи ходили!
pereletnii
сегодня в 18:45
    Брулин
    сегодня в 18:43
    какие варварские методы воспитания - уж лучше бы за плохую учебу отчисляли, чем заставляли смотреть игры Ахмата
    ROMA DROGBA
    сегодня в 18:41
    Если бесплатно то я бы ходил
    Vector
    сегодня в 18:39
    Иногда обычные просьбы Рамзана воспринимаются военным приказом))
    Sully ответил Alex-96
    сегодня в 18:37
    Alex-96:
    В грозном есть ВУЗ? На кого там учат? На имамов?
    жи есть!
    Alex-96
    сегодня в 18:34
      Sully ответил Остапчук 67
      сегодня в 18:31
      Остапчук 67:
      Такое практикуется в Питере с бюджетниками.
        ermak6848
        сегодня в 18:22
        Глупость какая - то, высосана из пальца.
        Кто любит Спорт сам придёт " поболеть " за свою Любимый фк "АХМАТ" Грозный .
        И не надо кнут и пряник...
        Александр Северный ответил Остапчук 67
        сегодня в 18:21
        Остапчук 67:
        Такое практикуется в Питере с бюджетниками.
          Остапчук 67
          сегодня в 18:20
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