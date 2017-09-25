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Англия. Чемпионшип 2017/2018, 10 тур
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21:45 сегодня Севилья -:- Марибор
21:45 сегодня Спартак М -:- Ливерпуль
21:45 сегодня Наполи -:- Фейеноорд
21:45 сегодня Манчестер Сити -:- Шахтер Дн
21:45 сегодня Бешикташ -:- РБ Лейпциг
21:45 сегодня Монако -:- Порту
21:45 сегодня Боруссия Д -:- Реал
21:45 сегодня АПОЭЛ -:- Тоттенхэм
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 Матч завершен Спартак М (до 19) 2:1 Ливерпуль (до 19)
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Григорян: «Сожалею, что Измайлов покинул „Арарат“. Мне было приятно с ним работать»

сегодня, 19:37

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян огорчен уходом из команды 35-летнего полузащитника Марата Измайлова:

«Сожалею, что Измайлов покинул „Арарат“. Мне было приятно и интересно с ним работать. Все достаточно быстро произошло, он был важным игроком для нашей команды. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Марат подольше поиграл за наш клуб».

Измайлов успел провести 4 матча за московский клуб в рамках нынешнего розыгрыша ПФЛ и отметился двумя забитыми мячами.

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Все комментарии
salaga
сегодня в 20:29
За что Измайлова походя опозорил?
ARMENIAN
сегодня в 19:57
всё что приятно и интересно и достаточно быстро происходит, рано или поздно заканчивается)
Адвокат 76
сегодня в 19:46
Следующим будет Палюченко?
Брулин
сегодня в 19:44
Через 2 года Арарата не будет существовать
sihafazatron
сегодня в 19:38
на прощание показал ему фак?)
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