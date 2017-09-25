Григорян: «Сожалею, что Измайлов покинул „Арарат“. Мне было приятно с ним работать»

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян огорчен уходом из команды 35-летнего полузащитника Марата Измайлова:

«Сожалею, что Измайлов покинул „Арарат“. Мне было приятно и интересно с ним работать. Все достаточно быстро произошло, он был важным игроком для нашей команды. Конечно, мне бы хотелось, чтобы Марат подольше поиграл за наш клуб».

Измайлов успел провести 4 матча за московский клуб в рамках нынешнего розыгрыша ПФЛ и отметился двумя забитыми мячами.

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