Ганчаренко: «Марио Фернандес - боец. Вероятность его участия в игре с МЮ очень высокая»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко продолжает делиться ожиданиями в преддверии поединка Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед»:

«Повлияет ли на игру с ЦСКА отсутствие в составе МЮ Кэррика, Погба и Феллаини? В том-то и особенность больших клубов. Когда выпадают какие-то игроки, они их без особых проблем могут заменить. Матич-Феллаини – один тип игры. Матич-Эррера – немного другие характеристики. Но это не значит, что от этого упадет уровень игры. Может что-то измениться в отношении стандартных положений, но не думаю, что мы найдем здесь какие-то слабости.

Как себя чувствует Марио Фернандес? Марио – боец. Мы все это знаем. Если есть хоть какой-то малейший шанс, что он завтра выйдет на поле, он всегда сыграет. Зная его, я могу сказать, что вероятность его участия завтра очень высокая».

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