Голкипер «молодёжки» «Спартака»: «Могли забить „Ливерпулю“ и больше»

Вратарь молодежной команды «Спартака» Александр Максименко прокомментировал домашнюю волевую победу со счётом 2:1 над «Ливерпулем» в Лиге чемпионов.

«Эмоции самые положительные, выиграли у принципиальных соперников. Прошлый матч уступили не по делу, потому на этот выходили с принципиальным настроем. Собрался аншлаг, для „молодёжки“ это впервые. Выполняли план тренера, который сказал нам давить на слабые точки обороны соперника. Могли и больше забить», - сказал Максименко.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте