Кейн повторил рекорд Джеррарда, забив в 4-х матчах Лиги чемпионов подряд

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн добился впечатляющего достижения по меркам английского футбола. В матче второго тура Лиги чемпионов с АПОЭЛем футболист отметился забитым голом на 39-й минуте. Таким образом, забивной форвард отмечается в воротах соперников уже в четвертом матче подряд, учитывая предыдущий розыгрыш турнира.

В групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17 Кейн поразил ворота «Монако» и ЦСКА, а в первом туре нынешнего розыгрыша забил два гола дортмундской «Боруссии».

Из английских футболистов подобное достижение покорялось только Стивену Джеррарду.

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