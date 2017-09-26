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Кейн повторил рекорд Джеррарда, забив в 4-х матчах Лиги чемпионов подряд

вчера, 22:33
АПОЭЛАПОЭЛ0 : 3ТоттенхэмТоттенхэмМатч завершен

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн добился впечатляющего достижения по меркам английского футбола. В матче второго тура Лиги чемпионов с АПОЭЛем футболист отметился забитым голом на 39-й минуте. Таким образом, забивной форвард отмечается в воротах соперников уже в четвертом матче подряд, учитывая предыдущий розыгрыш турнира.

В групповом этапе Лиги чемпионов-2016/17 Кейн поразил ворота «Монако» и ЦСКА, а в первом туре нынешнего розыгрыша забил два гола дортмундской «Боруссии».

Из английских футболистов подобное достижение покорялось только Стивену Джеррарду.

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Все комментарии
Медив ответил Mоnоlo
вчера в 23:58
Mоnоlo:
Боруссии тоже ведь два забил. Так что он и с сильными соперниками тащит:) Не надо тут:)
Ок, Кейн не тащит в ЛЧ, если это не АПОЭЛ или Боруссия. А, долго писать, пусть уже Кейн тащит в ЛЧ
Mоnоlo ответил Медив
вчера в 23:54
Медив:
Ок, придется вносить поправки, Кейн не тащит в ЛЧ, если это не АПОЭЛ:)
Боруссии тоже ведь два забил. Так что он и с сильными соперниками тащит:) Не надо тут:)
Медив ответил Mоnоlo
вчера в 23:53
Mоnоlo:
Кейн не тащит в ЛЧ. Ха-ха)
Ок, придется вносить поправки, Кейн не тащит в ЛЧ, если это не АПОЭЛ:)
alexov222 ответил Mоnоlo
вчера в 23:53
Mоnоlo:
фигурист?))
плющенко?
Капитан Смoллетт
вчера в 22:56
так держать! уже превзошел распиареного жерорта)
Mоnоlo ответил alexov222
вчера в 22:50
alexov222:
стивен джерард,кто это?)
фигурист?))
alexov222 ответил Mоnоlo
вчера в 22:48
Mоnоlo:
Кейн не тащит в ЛЧ. Ха-ха)
стивен джерард,кто это?)
sihafazatron
вчера в 22:44
молодец, и с реалом также продолжай)
Mоnоlo
вчера в 22:36
Кейн не тащит в ЛЧ. Ха-ха)
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