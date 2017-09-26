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Хет-трик Бен-Йеддера позволил «Севилье» разгромить «Марибор»

вчера, 23:35
СевильяСевилья3 : 0МариборМариборМатч завершен

В поединке 2-го тура Лиги чемпионов (группа E) «Севилья» без проблем разобралась с «Марибором».

Севилья, стадион «Рамон Санчес Писхуан»

«Севилья» – «Марибор» – 3:0 (2:0)
Голы: Бен-Йеддер 27, Бен-Йеддер 38, Бен-Йеддер 83 (пен)

«Севилья»: Рико, Ленгле, Пареха, Эскудеро, Коршья, Нзонзи, Васкес (Сарабия 79), Банега (Писсаро 86), Бен-Йеддер, Нолито (Навас 67), Корреа.
Главный тренер: Эдуардо Бериссо.

«Марибор»: Ханданович, Биллабонг, Райчевич, Вилер, Милец, Ахмеди, Врховец, Кабха (Хотич 74), Таварес (Месанович 88), Бохар (Крамарич 71), Пихлер.
Главный тренер: Дарко Миланич.

Предупреждения: Эскудеро 56.

Судья: Алексей Кульбаков.

В другом матче тура «Спартак» и «Ливерпуль» сыграли вничью.

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