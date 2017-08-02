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Григорян: «Если меня дисквалифицируют, это будет зеленый свет неприкрытому национализму»

сегодня, 19:56
АраратАрарат3 : 2ТорпедоТорпедоМатч завершен

Наставник «Арарата» Александр Григорян прокомментировал свою реакцию на поведение фанатов «Торпедо»:

«А как я должен был реагировать? Реакция абсолютно обоснованная.

Многие не понимают смысла проекта „Арарат“. Он армяно-российский или российско-армянский. Когда проявляют неуважение в виде таких высказываний, как „черномазый“ и так далее, я должен, по-вашему, молчать? Именно такие болельщики, а не я, должны нести ответственность.

Если меня, например, дисквалифицируют, это будет зеленый свет неприкрытому национализму. Это даже попахивает нацизмом… Считаю, еще довольно мягко отреагировал. Что могу еще сделать, когда три мои дочки смотрят футбол, родственники, а мне кричат такое?

На мой взгляд, журналисты должны выложить прямую трансляцию матча и все услышат и поймут, что болельщики „Торпедо“ мне говорили. А теперь слышу какой-то бред, что тренер – публичное лицо и не должен позволять себе таких жестов. Странно…

Кто-то хочет меня психологически надломить. Но ничего из этого не выйдет. Ни-че-го.  Ребята, я официально заявляю – через два года „Арарат“ будет в Премьер-Лиге. Со мной или без меня – это уже другой вопрос. Выход команды в РФПЛ – дело времени».

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Все комментарии
arzamas
сегодня в 20:57
Кто там что кричал судить не буду - меня там не было. А вот то, что Григорян конфликтный человек и склочник, так это для меня медицинский факт. Ему место не футбольный клуб тренировать с провокационным названием, а на приподъездной скамейке соседей обсуждать.
severnyj84
сегодня в 20:46
Странно было бы видеть в чемпионате Армении команду "Волга".
ЭJlvIS
сегодня в 20:45
А зачем вообще реагировать то на кричащих? Пусть кричат. Умные люди просто берут и "глушат"
richi
сегодня в 20:45
Чего кого то оправдывать? Фанаты Торпедо те еще (не буду писать кто, а то забанят). А армяне...
Как говорит мой товарищ армянин: Ни когда ничего не покупай у армян - об...т.
NAZAR 007
сегодня в 20:41
Григорян - конечно рисовщик,эпатажник и с гонором,
но данная проблема в российском футболе была
и есть до сих пор, если сограждане одной страны
оскорбляют друг друга на предмет ксенофобии
просто так от фонаря даже на соккере, то каким образом
собираемся проводить чемпионат мира, когда соберется
футбольный бомонд всего мира, где далеко не все европеоиды,
а вот если бы за проявление национализма в общественных местах
как минимум бы штрафовали на круглую сумму, глядишь в предверии
чемпионата мира такое бы поубавилось......и национализма,и уж тем более,нацизма...
eaguar
сегодня в 20:40
Язык Григоряна в Киев отправит .
ibra85
сегодня в 20:37
    НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ
    сегодня в 20:36
    иди лучше отбей настоящий арарат у турков, защитник нации
    Адвокат 76
    сегодня в 20:36
    Да ради бога выходите хоть в Ла лигу или ещё куда, свои факи показывать просто не стоит, тренер должен быть мудрее и умнее, а так выглядит со стороны как школьник которого оскорбили и он ничего больше другого и сделать то не может. До показываешься, пообламают пальчики тебе болелы, два раза пронесло на третий раз не получится.
    Гус Пойет
    сегодня в 20:34
    Всё равно забанит КДК факера-рецидивиста
    galem72 ответил Alex-96
    сегодня в 20:33
    Alex-96:
    арарат пусть в чемпионате армении выступает, в России и Москве он нахрен не нужен, как и его невменяемый тренеришка григорян
    "...арарат...России и Москве он нахрен не нужен..."

    Чем тебя самодостаточная спорт. организация не устраивает? Она в отличие от всяких гос.бюджетных и региональных кружков казённое бабло не тратит и живёт по своим личным средствам!
    Vector ответил Chuhanesburg
    сегодня в 20:31
    Chuhanesburg:
    В Тбилиси он.
    Ну... думаю, это не меняет сути дела...
    salaga
    сегодня в 20:28
    Что могу еще сделать, когда три мои дочки смотрят футбол, родственники, а мне кричат такое?
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    Теперь они могут гордиться твоим средним пальцем.
    wingback
    сегодня в 20:27
    Нацизм - это когда армяшек заставляют работать за баланду, а когда они работать не могут - сжигают в печке. А национализм - это когда армяшке покупают билет до Еревана за счёт бюджета. Некуй кидаться такими определениями...
    galem72 ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 20:26
    ALBA BARCELONA 21:
    Надо было не палец а эрогированный 54 показать нацистам.
    "...показать нацистам..."

    Что это за х? Как бы для тебя нацизм и национализм одинаковы?
    Chuhanesburg ответил Vector
    сегодня в 20:17
    Vector:
    А вообще, давайте будем откровенны. Так называемый проект, подчеркиваю, ПРОЕКТ, а не футбольный клуб Арарат, пытается через два года попасть в Премьер-лигу. Один уже выцепил четверть бюджета и благополучно попивает чачу в солнечном Ереване. Вы находите ахового спонсора, башляете бюджете уровня ФНЛ, заряжаете всех амбициями на выход в РПЛ и... Бах!!! Распил общества, ссоры, пьянка, драка. Нет Арарата. И зачем сие нужно РПЛ? Дать шанс 5 команде ФНЛа??
    В Тбилиси он.
    Alex-96
    сегодня в 20:16
    арарат пусть в чемпионате армении выступает, в России и Москве он нахрен не нужен, как и его невменяемый тренеришка григорян
    Знатог
    сегодня в 20:15
    Даже если национализм и что? А в Армении не националисты?
    cska.78
    сегодня в 20:14
    А когда твои дочки смотрят на твои факи значит замечательно!
    Летчик66
    сегодня в 20:13
    Все просто. Никогда не понимал реакцию на такие высказывания. По мне так это означает, что ты сам стесняешься своей национальности.
    команда симулянтов ответил ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 20:11
    ALBA BARCELONA 21:
    Так не говори лучше.Не в обиду,если мы с тобой были бы умные,как Григорян и о нас писали бы и говорили бы. Значит Григорян умнее,чем многие.
    Не обязательно обладать известностью, чтобы быть умным, равно как не обязательно иметь ум, будучи известным. Григорян сам себе создаёт трудности, для оправдания которых приводит «детский лепет».
    Vector
    сегодня в 20:11
    А вообще, давайте будем откровенны. Так называемый проект, подчеркиваю, ПРОЕКТ, а не футбольный клуб Арарат, пытается через два года попасть в Премьер-лигу. Один уже выцепил четверть бюджета и благополучно попивает чачу в солнечном Ереване. Вы находите ахового спонсора, башляете бюджете уровня ФНЛ, заряжаете всех амбициями на выход в РПЛ и... Бах!!! Распил общества, ссоры, пьянка, драка. Нет Арарата. И зачем сие нужно РПЛ? Дать шанс 5 команде ФНЛа??
    ALBA BARCELONA 21 ответил команда симулянтов
    сегодня в 20:10
    команда симулянтов:
    Григорян, если честно, совсем не умный человек.
    Так не говори лучше.Не в обиду,если мы с тобой были бы умные,как Григорян и о нас писали бы и говорили бы.
    Значит Григорян умнее,чем многие.
    Igo0rek
    сегодня в 20:10
    Таких людей надо гнать из футбола всем известными тряпками. Если человек неадкватен, тут уже ничего не поможет.
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 20:09
    Надо было не палец а эрогированный 54 показать нацистам.
    команда симулянтов
    сегодня в 20:08
    Григорян, если честно, совсем не умный человек.
    Leha-ha50
    сегодня в 20:08
    Ситуация конечно с фанами просто ужасная. Поди на улице дай полицейскому в физию - тюрьма, подожги чего нибудь - тюрьма, обзови на публике иноземца - штраф.......А на футболе можно все и никаких тебе наказаний. Мутко давнооооооо обещал навести порядок, но воз и ныне там......и Мутко ныне "там", что ну очень удивительно.
    safari-05
    сегодня в 20:08
    Правильно говорит.
    Vector
    сегодня в 20:06
    Миру мир, армянам - деньги.
    Owl Fake ответил Брулин
    сегодня в 20:04
    Брулин:
    Ребята вас много, я один! Один!!!(и в качесте подтверждения показал на пальце)
    Спорил с викингом раввин..
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