Григорян: «Если меня дисквалифицируют, это будет зеленый свет неприкрытому национализму»

Наставник «Арарата» Александр Григорян прокомментировал свою реакцию на поведение фанатов «Торпедо»:

«А как я должен был реагировать? Реакция абсолютно обоснованная.

Многие не понимают смысла проекта „Арарат“. Он армяно-российский или российско-армянский. Когда проявляют неуважение в виде таких высказываний, как „черномазый“ и так далее, я должен, по-вашему, молчать? Именно такие болельщики, а не я, должны нести ответственность.

Если меня, например, дисквалифицируют, это будет зеленый свет неприкрытому национализму. Это даже попахивает нацизмом… Считаю, еще довольно мягко отреагировал. Что могу еще сделать, когда три мои дочки смотрят футбол, родственники, а мне кричат такое?

На мой взгляд, журналисты должны выложить прямую трансляцию матча и все услышат и поймут, что болельщики „Торпедо“ мне говорили. А теперь слышу какой-то бред, что тренер – публичное лицо и не должен позволять себе таких жестов. Странно…

Кто-то хочет меня психологически надломить. Но ничего из этого не выйдет. Ни-че-го. Ребята, я официально заявляю – через два года „Арарат“ будет в Премьер-Лиге. Со мной или без меня – это уже другой вопрос. Выход команды в РФПЛ – дело времени».

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