Григорян: «Если меня дисквалифицируют, это будет зеленый свет неприкрытому национализму»

Наставник «Арарата» Александр Григорян прокомментировал свою реакцию на поведение фанатов «Торпедо»:
«А как я должен был реагировать? Реакция абсолютно обоснованная.
Многие не понимают смысла проекта „Арарат“. Он армяно-российский или российско-армянский. Когда проявляют неуважение в виде таких высказываний, как „черномазый“ и так далее, я должен, по-вашему, молчать? Именно такие болельщики, а не я, должны нести ответственность.
Если меня, например, дисквалифицируют, это будет зеленый свет неприкрытому национализму. Это даже попахивает нацизмом… Считаю, еще довольно мягко отреагировал. Что могу еще сделать, когда три мои дочки смотрят футбол, родственники, а мне кричат такое?
На мой взгляд, журналисты должны выложить прямую трансляцию матча и все услышат и поймут, что болельщики „Торпедо“ мне говорили. А теперь слышу какой-то бред, что тренер – публичное лицо и не должен позволять себе таких жестов. Странно…
Кто-то хочет меня психологически надломить. Но ничего из этого не выйдет. Ни-че-го. Ребята, я официально заявляю – через два года „Арарат“ будет в Премьер-Лиге. Со мной или без меня – это уже другой вопрос. Выход команды в РФПЛ – дело времени».
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Как говорит мой товарищ армянин: Ни когда ничего не покупай у армян - об...т.
Как говорит мой товарищ армянин: Ни когда ничего не покупай у армян - об...т.
но данная проблема в российском футболе была
и есть до сих пор, если сограждане одной страны
оскорбляют друг друга на предмет ксенофобии
просто так от фонаря даже на соккере, то каким образом
собираемся проводить чемпионат мира, когда соберется
футбольный бомонд всего мира, где далеко не все европеоиды,
а вот если бы за проявление национализма в общественных местах
как минимум бы штрафовали на круглую сумму, глядишь в предверии
чемпионата мира такое бы поубавилось......и национализма,и уж тем более,нацизма...
но данная проблема в российском футболе была
и есть до сих пор, если сограждане одной страны
оскорбляют друг друга на предмет ксенофобии
просто так от фонаря даже на соккере, то каким образом
собираемся проводить чемпионат мира, когда соберется
футбольный бомонд всего мира, где далеко не все европеоиды,
а вот если бы за проявление национализма в общественных местах
как минимум бы штрафовали на круглую сумму, глядишь в предверии
чемпионата мира такое бы поубавилось......и национализма,и уж тем более,нацизма...
Чем тебя самодостаточная спорт. организация не устраивает? Она в отличие от всяких гос.бюджетных и региональных кружков казённое бабло не тратит и живёт по своим личным средствам!
Чем тебя самодостаточная спорт. организация не устраивает? Она в отличие от всяких гос.бюджетных и региональных кружков казённое бабло не тратит и живёт по своим личным средствам!
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Теперь они могут гордиться твоим средним пальцем.
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Теперь они могут гордиться твоим средним пальцем.
Что это за х? Как бы для тебя нацизм и национализм одинаковы?
Что это за х? Как бы для тебя нацизм и национализм одинаковы?
Значит Григорян умнее,чем многие.
Значит Григорян умнее,чем многие.