Самедов: «Конечно, „Ливерпуль“ – это космический уровень»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил надежду, что ему удалось избежать серьёзного повреждения в матче группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1):

«Надеюсь, что избежал серьёзного повреждения, обследование покажет. Я бы не стал искать тут причину в тренировках, просто мы играем в плотном графике, и в этом вся причина. Конечно, „Ливерпуль“ – это космический уровень. Играть было сложно, поэтому у меня начало сводить ноги».

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