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Самедов: «Конечно, „Ливерпуль“ – это космический уровень»

сегодня, 01:34
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов выразил надежду, что ему удалось избежать серьёзного повреждения в матче группового раунда Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1):

«Надеюсь, что избежал серьёзного повреждения, обследование покажет. Я бы не стал искать тут причину в тренировках, просто мы играем в плотном графике, и в этом вся причина. Конечно, „Ливерпуль“ – это космический уровень. Играть было сложно, поэтому у меня начало сводить ноги».

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Все комментарии
Кайзер Созе
сегодня в 02:36
Арбуза вточи, Мага говорит помогает.
roland roland ответил nik9373
сегодня в 02:10
nik9373:
Ещё один космонавт? В очереди за Слуцким будет.
а это еще тот космонавт))))
nik9373
сегодня в 02:05
Ещё один космонавт? В очереди за Слуцким будет.
-didi-
сегодня в 02:03
александр самедов-конечно "анжи" это космический уровень!!!
ЭJlvIS ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 01:58
Forever Atletico de Madrid:
Да, по физической подготовки наши команды очень слабы!
    roland roland ответил Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 01:45
    Forever Atletico de Madrid:
    Что за бред!
    бред несет самедов, а вроде неплохой игрок...с таким отношением к противнику., кстати очень слабому сейчас-никогда никого не выиграешь...страх...страх..вот российская беда футбола
    Forever Atletico de Madrid ответил roland roland
    сегодня в 01:40
    roland roland:
    тогда у анжи суперкосмический уровень....они 2 гола забили..им пенальти дали...и они тоже сыграли вничью
    Что за бред!
    tesch
    сегодня в 01:39
    Все выложились. Самедову здоровья!
    Forever Atletico de Madrid
    сегодня в 01:39
    Да, по физической подготовки наши команды очень слабы!
    roland roland
    сегодня в 01:38
    тогда у анжи суперкосмический уровень....они 2 гола забили..им пенальти дали...и они тоже сыграли вничью
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