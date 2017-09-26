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«Наполи» одержал победу над «Фейеноордом»

вчера, 23:57
НаполиНаполи3 : 1ФейеноордФейеноордМатч завершен

«Наполи» дома обыграл «Фейеноорд» (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Неаполь, стадион «Сан-Паоло»

«Наполи» - «Фейеноорд» 3:1 (1:0)
Голы: Инсинье 7, Мертенс 49, Кальехон 70 - Амбрабат 90+3.
Незабитый пенальти: Торнстра 68.

«Наполи»: Рейна, Максимович, Гулям, Хюсай, Кулибали, Гамшик (Зелиньски 71), Жоржиньо (Диавара 80), Кальехон (Рог 73), Аллан, Инсинье, Мертенс.
Главный тренер: Маурицио Сарри.

«Фейеноорд»: Джонс, Сен-Жюст, Хапс, Дикс, Тапия (ван Бек 78), Триндаде, Бергейс (Ларссон 86), Торнстра (Басаджикоглу 69), Боэтиюс, Амрабат, Эль-Ахмади.
Главный тренер: Джованни ван Бронкхорст.

Предупреждения: Кулибали 37, Эль-Ахмади 47, Бергейс 54, ван Бек 86, Диавара 90.

Судья: Уильям Коллам.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов поединка в составе каждой из команд.

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