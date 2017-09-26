«Бешикташ» забил два безответных гола в ворота «Лейпцига»

«Бешикташ» дома одержал победу над «Лейпцигом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Стамбул, стадион «Водафон Арена»
«Бешикташ» - «Лейпциг» 2:0 (2:0)
Голы: Бабель 11, Талиска 43.
«Бешикташ»: Фабрисио, Пепе, Эркин, Медель (Уйсал 70), Тошич, Хатчинсон, Озъякуп, Талиска (Арслан 81), Куарежма, Бабел, Тосун (Негредо 90).
Главный тренер: Шенол Гюнеш.
«Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Орбан (Кампль 46), Хальстенберг, Забитцер, Кейта (Брума 59), Ильзанкер, Демме, Форсберг, Огюстен, Вернер (Клостерманн 32).
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.
Предупреждения: Орбан 8, Кейта 15, Эркин 17, Фабрисио 90.
Судья: Сергей Карасев.
В другом матче в группе G «Монако» дома крупно уступил «Порту» (0:3).
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