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«Бешикташ» забил два безответных гола в ворота «Лейпцига»

сегодня, 00:07
БешикташБешикташ2 : 0РБ ЛейпцигРБ ЛейпцигМатч завершен

«Бешикташ» дома одержал победу над «Лейпцигом» (2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Стамбул, стадион «Водафон Арена»

«Бешикташ» - «Лейпциг» 2:0 (2:0)
Голы: Бабель 11, Талиска 43.

«Бешикташ»: Фабрисио, Пепе, Эркин, Медель (Уйсал 70), Тошич, Хатчинсон, Озъякуп, Талиска (Арслан 81), Куарежма, Бабел, Тосун (Негредо 90).
Главный тренер: Шенол Гюнеш.

«Лейпциг»: Гулачи, Упамекано, Орбан (Кампль 46), Хальстенберг, Забитцер, Кейта (Брума 59), Ильзанкер, Демме, Форсберг, Огюстен, Вернер (Клостерманн 32).
Главный тренер: Ральф Хазенхюттль.

Предупреждения: Орбан 8, Кейта 15, Эркин 17, Фабрисио 90.

Судья: Сергей Карасев.

В другом матче в группе G «Монако» дома крупно уступил «Порту» (0:3).

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Все комментарии
Mihailv89
сегодня в 00:22
Что эти турки себе позволяют!?? Второй экспресс загадили.(
dimagas1
сегодня в 00:19
Фаворит на победу в ЛЧ)))
Owl Fake ответил Игорь Солнцев
сегодня в 00:17
Игорь Солнцев:
Неожиданно.
Только для того, кто давно не следил за результатами Бешика.
В прошлом году лишь недоразумение отправило их в ЛЕ, вместо плей-офф ЛЧ.
Так Себе Аналитик
сегодня в 00:13
"Бешик" боевой сейчас, конечно.
Игорь Солнцев
сегодня в 00:09
Неожиданно.
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