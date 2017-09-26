Хэт-трик Кейна принес «Тоттенхэму» победу над АПОЭЛом

«Тоттенхэм» одержал уверенную победу на выезде над АПОЭЛом (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Никосия, стадион ГСП
АПОЭЛ - «Тоттенхэм» 0:3
Голы: Кейн 39, Кейн 62, Кейн 67.
АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Лаго, Карлао, Руэда, Винисиус, Нуну Мораиш (Александру 84), Шаллаи (Макрис 63), Алонефтис (Фариас 75), Захид, де Камарго.
Главный тренер: Георгиос Донис.
«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Орье (Льоренте 57), Дайер, Сиссоко (Георгиу 84), Уинкс, Алдервейрелд, Кейн (Нкуду 75), Сон Хын Мин.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.
Предупреждения: Ватерман 39, Винисиус 51, Уинкс 85.
Судья: Иво Надворник (Чехия).
В другом матче в группе H «Реал» на выезде одержал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1).
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