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Хэт-трик Кейна принес «Тоттенхэму» победу над АПОЭЛом

вчера, 23:49
АПОЭЛАПОЭЛ0 : 3ТоттенхэмТоттенхэмМатч завершен

«Тоттенхэм» одержал уверенную победу на выезде над АПОЭЛом (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Никосия, стадион ГСП

АПОЭЛ - «Тоттенхэм» 0:3
Голы: Кейн 39, Кейн 62, Кейн 67.

АПОЭЛ: Ватерман, Вурос, Лаго, Карлао, Руэда, Винисиус, Нуну Мораиш (Александру 84), Шаллаи (Макрис 63), Алонефтис (Фариас 75), Захид, де Камарго.
Главный тренер: Георгиос Донис.

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес, Дэвис, Триппьер, Орье (Льоренте 57), Дайер, Сиссоко (Георгиу 84), Уинкс, Алдервейрелд, Кейн (Нкуду 75), Сон Хын Мин.
Главный тренер: Маурисио Почеттино.

Предупреждения: Ватерман 39, Винисиус 51, Уинкс 85.

Судья: Иво Надворник (Чехия).

В другом матче в группе H «Реал» на выезде одержал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1).

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Все комментарии
Tott_Hot ответил ozdo
сегодня в 00:02
ozdo:
даже с ними, у вас было мало шансов... еще не созрели
шанс есть всегда
ozdo ответил Mоnоlo
сегодня в 00:01
Mоnоlo:
чего вредный сегодня такой?
Да нее) просто один ваш болельщик расстроил меня))
ozdo ответил Bonnucci
сегодня в 00:01
Bonnucci:
Твой реал только с помощью судьи может выиграть! Забыл недавнее позорство судьи в матче с Баварией???
    Так Себе Аналитик
    сегодня в 00:00
    Конечно, это проходной матч, но спокойствие Кейна потрясает. Не лупит панически мимо девяток, как половина форвардов, просто катает аккуратно в уголок.
    Bonnucci ответил ozdo
    вчера в 23:58
    ozdo:
    даже с ними, у вас было мало шансов... еще не созрели
      Моnolo
      вчера в 23:58
      Люблю Кипр....богатые турки возили меня отдыхать на Кипр..... ждем переход Харри Кейна в лучший клуб мира..... легендарную Барселону.... на классе!!!
      Mоnоlo ответил ozdo
      вчера в 23:58
      ozdo:
      даже с ними, у вас было мало шансов... еще не созрели
      чего вредный сегодня такой?
      ozdo ответил Tott_Hot
      вчера в 23:57
      Tott_Hot:
      до второго гола я весь на иголках сидел...если бы ни Кейн - быть беде...Без Ваньямы, Вертонгена, Алли и Эриксена против Реала делать нечего. Все таки нет у Тоттенхэма глубины состава, чтобы полноценно бороться на 2 фронта
      даже с ними, у вас было мало шансов... еще не созрели
      ozdo ответил Bonnucci
      вчера в 23:56
      Bonnucci:
      Думаю этот Тоттенхэм как миниму сможет с реалом за ничью поборотся! А если судьи не вмешаются или матч как обычно не будет куплен, то тогда может и выиграет Тоттенхэм!
        alexov222
        вчера в 23:55
        вообще-то не понял во что ТТХ играл сегодня,но всех болел с победой,а Кейма с трехой!...спасибо,что Лорика во втором тайме мухоморы отпустили
        Tott_Hot
        вчера в 23:55
        до второго гола я весь на иголках сидел...если бы ни Кейн - быть беде...Без Ваньямы, Вертонгена, Алли и Эриксена против Реала делать нечего. Все таки нет у Тоттенхэма глубины состава, чтобы полноценно бороться на 2 фронта
        cevin cigan
        вчера в 23:55
        Кейн шмаляет как АК! Молоток парень!
        Bonnucci
        вчера в 23:54
        Думаю этот Тоттенхэм как миниму сможет с реалом за ничью поборотся! А если судьи не вмешаются или матч как обычно не будет куплен, то тогда может и выиграет Тоттенхэм!
        10 seconds to stars
        вчера в 23:53
        Странный матч. Судя по моментам из онлайна, АПОЭЛ атаковал больше, а в результате разгромно проиграл.
        Igo0rek
        вчера в 23:51
        Кейн конечно машина!
        хозяин дизлайка ответил cannongun
        вчера в 23:51
        cannongun:
        Ура ура! Это очень важные три очка ,хет-трик полена --бесценно Наших шпор с победой
        Почему полена?
        Malafeev09
        вчера в 23:51
        Кейн и Реалу забьет)
        cannongun
        вчера в 23:50
        Ура ура! Это очень важные три очка ,хет-трик полена --бесценно
        Наших шпор с победой
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