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21:45 сегодня Андерлехт -:- Селтик
21:45 сегодня Атлетико М -:- Челси
21:45 сегодня Спортинг -:- Барселона
21:45 сегодня Ювентус -:- Олимпиакос
Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
14:00 58’ ЦСКА (до 19) 0:2 Манчестер Юнайтед (до 19)
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Моуриньо похвалил стадион ЦСКА

сегодня, 13:54
ЦСКАЦСКА-:-Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед21:45 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в преддверии матча Лиги чемпионов с ЦСКА похвалил домашний стадион «армейцев» «ВЭБ-Арену».

«У ЦСКА красивый стадион, очень красивый, и поле выглядит хорошо. Наверное, это лучший газон на моей памяти в России. 

Мы стараемся хорошо играть, но в некоторые моменты матча, если у оппонента появляется преимущество, нужно терпеть. Мы должны справляться со всеми трудностями во время игры».

Ранее португалец также похвалил состав «армейцев».

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Все комментарии
cska plus ответил LOpp
сегодня в 15:09
LOpp:
как распространяются билеты на матчи цска:
    cska plus
    сегодня в 15:07
      spartach n1
      сегодня в 14:58
      Ещё бы он на ВЭБ на открытие ещё с Челси приезжал ))
      Мельгарехо
      сегодня в 14:41
      видимо удачно на стадионе в туалет сходил
      bais MU ответил Igo0rek
      сегодня в 14:38
      Igo0rek:
      Что-то Моур в последние дни, всё и вся расхваливает... Чёт падазрительна!
      С одного интервью по кусочкам закидывают сюда
      Igo0rek
      сегодня в 14:35
      Что-то Моур в последние дни, всё и вся расхваливает... Чёт падазрительна!
      Конь Красно-Синий ответил Супервайзер
      сегодня в 14:31
      Супервайзер:
      Моуриньо: Стадион хороший, видать, богатый урожай овса на нем собрали. - А какие еще стадионы видели в России? -В Ростове, Там мне Лопырева понравилась.
      Про поросячий газон забыл)))))
      RussianHorse ответил sihafazatron
      сегодня в 14:27
      sihafazatron:
      после ростова, он приятно удивлен)
      Газон в Ростове был такой же плешивый, как голова Тимохи Калачёва,гы-гы
      RussianHorse
      сегодня в 14:26
      «Особенному» понравился особенный стадион)
      MALOVAR
      сегодня в 14:14
        DadGods ответил drug01
        сегодня в 14:14
        drug01:
        Хвалить мало. ..подари очко!
        Странный ты) Не так понять могут. А главное кому и чьё? не тебе случайно?)
        drug01
        сегодня в 14:12
        Хвалить мало. ..подари очко!
        Супервайзер
        сегодня в 14:11
        Моуриньо: Стадион хороший, видать, богатый урожай овса на нем собрали.
        - А какие еще стадионы видели в России?
        -В Ростове, Там мне Лопырева понравилась.
        LOpp
        сегодня в 14:08
        как распространяются билеты на матчи цска:

        DadGods
        сегодня в 14:02
        "Наверное, это лучший газон на моей памяти в России."

        Он в Питере газон не видел ещё. Там настолько замечательный газон, что аж бакланы гнездиться начали.
        3ton
        сегодня в 14:01
        Моуриньо -"Это лучший стадион ,где приходилось играть моей команде"👍🏿
        Don trambon
        сегодня в 14:00
        Хоть и недолюбливаю его, но приятно слышать тёплые слова от такого именитого тренера.

        Главное что бы бдительность не усыпил)
        sihafazatron
        сегодня в 13:57
        после ростова, он приятно удивлен)
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