Моуриньо похвалил стадион ЦСКА

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в преддверии матча Лиги чемпионов с ЦСКА похвалил домашний стадион «армейцев» «ВЭБ-Арену».

«У ЦСКА красивый стадион, очень красивый, и поле выглядит хорошо. Наверное, это лучший газон на моей памяти в России.

Мы стараемся хорошо играть, но в некоторые моменты матча, если у оппонента появляется преимущество, нужно терпеть. Мы должны справляться со всеми трудностями во время игры».

Ранее португалец также похвалил состав «армейцев».

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