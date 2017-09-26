Моуриньо похвалил стадион ЦСКА

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо в преддверии матча Лиги чемпионов с ЦСКА похвалил домашний стадион «армейцев» «ВЭБ-Арену».
«У ЦСКА красивый стадион, очень красивый, и поле выглядит хорошо. Наверное, это лучший газон на моей памяти в России.
Мы стараемся хорошо играть, но в некоторые моменты матча, если у оппонента появляется преимущество, нужно терпеть. Мы должны справляться со всеми трудностями во время игры».
Ранее португалец также похвалил состав «армейцев».
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