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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
    Победой ЦСКА
    20%
    221
    Вничью
    22%
    248
    Победой МЮ
    56%
    632
    Затрудняюсь ответить
    2%
    26
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
18:00 сегодня Астана -:- Славия П
20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
20:00 сегодня Ницца -:- Витесс
20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
22:05 сегодня Локомотив М -:- Фастав
22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
22:05 сегодня АЕК -:- Аустрия В
22:05 сегодня Милан -:- Риека
22:05 сегодня Лион -:- Аталанта
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ЦСКА крупно уступил «Манчестер Юнайтед»

вчера, 23:35
ЦСКАЦСКА1 : 4Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов МЮ разгромил ЦСКА

Москва, стадион «ВЭБ-Арена» 

ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» – 1:4 (0:3)
Голы: Кучаев 90 - Лукаку 4, Марсьяль 18 (пен), Лукаку 26, Мхитарян 57.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Игнашевич, Вернблум, Дзагоев (Миланов 72), Головин, Фернандес, Чалов (Жамалетдинов 67), Витиньо (Кучаев 84).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Байи, Блинд, Линделеф, Эррера, Янг (Дармиан 67), Матич, Мхитарян (Лингард 60), Марсьяль (Рэшфорд 72), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуринью.

Предупреждения: Головин 42, Вернблум 54, Витиньо 59.

Судья: Йонас Эрикссон.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

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Все комментарии
Evilhuman
сегодня в 00:16
короче и для Цска и спартака было бы отлично попасть весной в ЛЕ, если там ещё будут и Зенит с Локо, может и пошумим
AlexandrSerg
сегодня в 00:16
:Жаль, что такой результат. С другой стороны с другими соперниками шансы на очки есть.
Жаль, что в нашем футболе все так: Спартак врачи с тренерами по физ. подготовке убили, у ЦСКА пол команды пенсионеров, в голубых бакланов Газпром вбухивает, но бестолку.
AntiherQ1488 ответил ifuture
сегодня в 00:16
ifuture:
Окей, давай вспомним 90-е, когда деньги были только у "народной" команды, которая скупала всех лучших? Сейчас то вы где?))
Ну окей, вспомним до 90х. Давай поговорим, о вашей великой истории. А нет, и там тоже ничего.
Red-green-Hooligans
сегодня в 00:16
Ну просто не получилось сыграть так как собирались, все-таки играли против Моура и МЮ, ничего архистрашного не произошло, ключевые матчи с Базелем и Бенфикой впереди!!!
Footbolista ответил papic337
сегодня в 00:15
papic337:
Попади под МЮ любой российский клуб, результат был бы таким же, если не хуже.
Не факт, не факт...ЦСКА не бился...и не убился..это имеет значение
ПерекатиПоле
сегодня в 00:15
Позорно коняхи, конечно, слили.
Тут привет и лимиту, и отсутствию серьезной конкуренции на внутренней арене, и много чему ещё.
Болелам спартака так же особо радоваться не стоит. Ведь в любом случае коники за две игры набрали больше очков, чем спартак за два отскока.
ziborock ответил ifuture
сегодня в 00:15
ifuture:
Окей, давай вспомним 90-е, когда деньги были только у "народной" команды, которая скупала всех лучших? Сейчас то вы где?))
А поподробнее! Вы, Питерцы только пустословите! Скажу тебе по секрету - даже в Алании платили больше чем в Спартаке! Но ты продолжай гнуть свою кривую линию)))
papic337 ответил Footbolista
сегодня в 00:14
Footbolista:
Ну если уровень российского, то ЦСКА лучше продемонстрировал ))
Попади под МЮ любой российский клуб, результат был бы таким же, если не хуже.
Koenig Moryak. ответил Пастух
сегодня в 00:14
Пастух:
Балерун крассава!! Не подвёл)))
В него же все верили, он не мог подвести
VIC2 ответил kingoffam
сегодня в 00:14
kingoffam:
Зато бомжи в шоколаде.Поддержим всенародно денежный мешок.Манчестера им желаю.
Эх, зря ты последние три слова добаил! Такая хорошая шутка была бы...
Там и без пожеланий всё образуется...
Геннадьич
сегодня в 00:13
Сейчас soccer как то скромно пишет:"..крупно уступил..".А чего же не " МЮ разобрал ЦСКА на молекулы"?
ziborock ответил ifuture
сегодня в 00:13
ifuture:
Влетать? Проиграли 1-0, после победного матча 2-0. И никуда не влетели) Лучше бы смотрел за вашими отлетами от АЕК'ов, Санкт-Галленов и Марибора, который вас возил)
За вашими примерами даже далеко ходить не надо - Утрехт и Иегуда)
ifuture ответил AntiherQ1488
сегодня в 00:13
AntiherQ1488:
а если убрать время до газпрома - вы жили в пердиве и разок чего то добились. Чего еще будем убирать?
Окей, давай вспомним 90-е, когда деньги были только у "народной" команды, которая скупала всех лучших? Сейчас то вы где?))
AntiherQ1488 ответил ifuture
сегодня в 00:13
ifuture:
Влетать? Проиграли 1-0, после победного матча 2-0. И никуда не влетели) Лучше бы смотрел за вашими отлетами от АЕК'ов, Санкт-Галленов и Марибора, который вас возил)
И это потратить 80 лямов, имея 3 состава? А еще называют себя домом высокой культуры. Мдааа.
MIvan ответил AntiherQ1488
сегодня в 00:13
Мне за "Спартак" не стыдно. Мы же "проект", у нас совести нет. Или как там еще?
PROMES
сегодня в 00:12
А почему не было феерического разбора игры цска?
Пастух ответил spartach n1
сегодня в 00:12
spartach n1:
Тадам
Балерун крассава!!
Не подвёл)))
Footbolista ответил papic337
сегодня в 00:12
papic337:
И Спартак и ЦСКА продемонстрировали уровень российского футбола. Никакой.
Ну если уровень российского, то ЦСКА лучше продемонстрировал ))
ifuture ответил Пастух
сегодня в 00:10
Пастух:
Привыкайте к беням-игудаям)) Вечно третьи неудачники!
А вы спуститесь с небес и радуйтесь вечно 8 :)
spartach n1
сегодня в 00:10
Тадам

papic337
сегодня в 00:10
И Спартак и ЦСКА продемонстрировали уровень российского футбола. Никакой.
Y.N.W.A. ответил Exia
сегодня в 00:10
Exia:
Эх. Тогда не Порту было сильно или Моур мега тренер, а соперники находились в кризисе. Вспомни с кем Порту играл в финале. С Монако. И кстати всех основных конкурентов как раз Монако им выбили.
Согласен, что гранды были тогда не особо в форме. Но всё же факт остается фактом. Моур умел добиваться результата не только с топовыми составами. Да и тот же Челси, каким мы его сейчас, фундамент синим в немалой доле заложил именно португалец.
AntiherQ1488 ответил ziborock
сегодня в 00:10
ziborock:
Болелам ЦСКА только за Спартак стыдно?)))
Так они ж сами сказали, что билеты покупают тока на крутые клубы, чтоб на них посмотреть. На их же цска им смотреть не интересно. Каминг аут совершили.
ifuture ответил AntiherQ1488
сегодня в 00:09
AntiherQ1488:
Бомжи привыкли влетать от Йегуд всяких и зубоскалить на наших ветках про судей и заговор, им не до того.
Влетать? Проиграли 1-0, после победного матча 2-0. И никуда не влетели) Лучше бы смотрел за вашими отлетами от АЕК'ов, Санкт-Галленов и Марибора, который вас возил)
Пастух ответил ifuture
сегодня в 00:09
ifuture:
Если убрать два последних провальных сезона - играл. А Спартак за 15 лет сколько раз играл хотя бы в ЛЕ, не говоря уже о ЛЧ? 1? Многого добились я смотрю)
Привыкайте к беням-игудаям))
Вечно третьи неудачники!
Крейсер ответил orech
сегодня в 00:08
orech:
С днем рождения!
Спасибо.
MALOVAR
сегодня в 00:08
Лукаку: Жозе перед матчем сказал ,что главное попасть в створ ворот
Exia ответил RDeanW
сегодня в 00:08
RDeanW:
понимаешь, в чем проблема... у зенита уже лет 10 не было в еврокубках ни одного топ-клуба в соперниках. вы постоянно получаете в группу лч апоэлы, байеры, малаги, генты и прочий второсорт. но чсв у вас зашкаливает будь здоров. даже в плейофф лч зенит получал из раза в раз один из слабейших вариантов - бенфику, и всегда стабильно уходил ни с чем. еще разок получил чуть более сильную, чем португальцы, боруссию, и сразу четверочку из ворот вынули
Атлетико, Боруссия в ЛЧ. Бавария и Ливерпуль в ЛЕ. И МЮ в Суперкубке.

Ну точно. Ни одного топ клуба.
AntiherQ1488 ответил ifuture
сегодня в 00:08
ifuture:
Если убрать два последних провальных сезона - играл. А Спартак за 15 лет сколько раз играл хотя бы в ЛЕ, не говоря уже о ЛЧ? 1? Многого добились я смотрю)
а если убрать время до газпрома - вы жили в пердиве и разок чего то добились. Чего еще будем убирать?
Den1979
сегодня в 00:08
Скамейка ноль, один игрок мю стоит как весь цска и юнец кучаев забивает между ног одному из лучших вратарей мира! А комментарии злорадосных спарточей действительно вызывает отвращение к Спартаку, но лично я им не уподобляюсь и вчера болел за Спартак! Завтра буду болеть И за локомотив и за зенит! Всем удачи!!!
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