ЦСКА крупно уступил «Манчестер Юнайтед»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов МЮ разгромил ЦСКА
Москва, стадион «ВЭБ-Арена»
ЦСКА – «Манчестер Юнайтед» – 1:4 (0:3)
Голы: Кучаев 90 - Лукаку 4, Марсьяль 18 (пен), Лукаку 26, Мхитарян 57.
ЦСКА: Акинфеев, Васин, В. Березуцкий, Щенников, Игнашевич, Вернблум, Дзагоев (Миланов 72), Головин, Фернандес, Чалов (Жамалетдинов 67), Витиньо (Кучаев 84).
Главный тренер: Виктор Ганчаренко.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Смоллинг, Байи, Блинд, Линделеф, Эррера, Янг (Дармиан 67), Матич, Мхитарян (Лингард 60), Марсьяль (Рэшфорд 72), Лукаку.
Главный тренер: Жозе Моуринью.
Предупреждения: Головин 42, Вернблум 54, Витиньо 59.
Судья: Йонас Эрикссон.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
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P.S. Вчера кони писали, что "Спартачи радуются ничьей", а как сами на стадионе радовались голу престижа!)))
P.S. Вчера кони писали, что "Спартачи радуются ничьей", а как сами на стадионе радовались голу престижа!)))
Не готовы физически, что очень было видно по матчу с Динамо, но сегодня ещё и морально провалились, учитывая что Базель разнёс Бенфику будет очень сложно. Хейтерам привет, всем кто болел за нас спасибо.
Не готовы физически, что очень было видно по матчу с Динамо, но сегодня ещё и морально провалились, учитывая что Базель разнёс Бенфику будет очень сложно. Хейтерам привет, всем кто болел за нас спасибо.