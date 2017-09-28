Бывший клуб Агуэро «Индепендьенте» пожелал форварду скорейшего восстановления

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию в Амстердаме и повредил ребро. Конкретной информации о состоянии футболиста пока мало, но кое-кто уже успел выразить ему поддержку.
Так, первый и родной клуб Агуэро «Индепендьенте» пожелал аргентинцу скорейшего восстановления:
«Сил и быстрого восстановления тебе, Серхио! Все в „Индепендьенте“ с тобой в этот трудный момент».
¡Fuerza y pronta recuperación @aguerosergiokun! 💪🏻💪🏻 Todo @Independiente está con vos en este difícil momento. pic.twitter.com/JpVHfLYTVD— C. A. Independiente (@Independiente) 29 сентября 2017 г.
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