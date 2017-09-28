Бывший клуб Агуэро «Индепендьенте» пожелал форварду скорейшего восстановления

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в автомобильную аварию в Амстердаме и повредил ребро. Конкретной информации о состоянии футболиста пока мало, но кое-кто уже успел выразить ему поддержку.

Так, первый и родной клуб Агуэро «Индепендьенте» пожелал аргентинцу скорейшего восстановления:

«Сил и быстрого восстановления тебе, Серхио! Все в „Индепендьенте“ с тобой в этот трудный момент».

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