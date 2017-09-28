Янг: «„Манчестер Юнайтед“ способен сражаться на всех фронтах»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг после разгромной победы над ЦСКА во втором туре Лиги чемпионов отметил, что манкунианцы уже достигли необходимого уровня, чтобы бороться за победу в каждом из турниров:
«Каждый из нас желает одержать победу в каждом соревновании, где мы участвуем. Сейчас нет турнира, которому мы готовы отдать приоритет. Мы намерены сражаться на всех фронтах, будь это европейский турнир или внутренний.
Именно на это мы и нацелены. Думаю, что у нас подходящий состав, чтобы побороться за победы».
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А тАК СОСТАВ ОЧЕНЬ ДАЖЕ МОЩНЫЙ.
А тАК СОСТАВ ОЧЕНЬ ДАЖЕ МОЩНЫЙ.
Давно пора поставить всю эту сине-голубую компанию на место!
Мю чемпион!!!
П.с. вам тоже удачи!
Давно пора поставить всю эту сине-голубую компанию на место!
Мю чемпион!!!
П.с. вам тоже удачи!