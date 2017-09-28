Драгун: «Итог для нас отрицательный, но матч с „Арсеналом“ получился веселым»

Полузащитник БАТЭ Станислав Драгун подвел итоги поединка белорусского клуба с лондонским «Арсеналом» во втором туре Лиги Европы:

«Наверное, матч получился весёлым. Конечно, итог для нас отрицательный. Поэтому в актив мы можем его себе не заносить. Но сыграть с таким грандом и проверить свои силы на его фоне – дорогого стоит. Мы увидели, как надо работать с мячом, как надо работать в прессинге.

С чем связано то, что команда пропустила три быстрых гола? Наверное, сейчас тяжело ответить на этот вопрос. Может, где-то стартовое волнение. Может, уровень „Арсенала“ настолько высок, что они захотели и сделали результат и потом чуть-чуть сбавили обороты. Хорошо, что они нас не выбили из колеи».

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