Мирабелли: «Анчелотти? У „Милана“ есть Монтелла, который моложе его и столь же талантлив»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал отставку бывшего наставника «россонери» Карло Анчелотти с поста главного тренера «Баварии» и слухи о возможном его назначении в миланский клуб:

«Это была грустная новость, потому что Анчелотти зарекомендовал себя как один из лучших тренеров в мире. Мы не знаем, почему было принято такое решение. Как любители спорта мы разочарованы, но у нас есть тренер, который моложе Анчелотти и столь же талантлив. Мы верим в проект с участием Монтеллы и хотим довести его до конца вместе с ним.

Понимаю, что прессе заманчиво писать об этих вещах, но каждый должен заниматься своим делом. Мы заявляем, что крепко держимся за Монтеллу».

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