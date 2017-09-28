Буяльский: «Киевскому „Динамо“ надо на свою голову придумать какой-то геморрой»

Полузащитник киевского «Динамо» Виталий Буяльский недоволен началом поединка с «Партизаном» во втором туре Лиги Европы. В итоге киевляне отыграли два мяча и все-таки одержали победу.

«Нам надо на свою голову что-то придумать в начале, какой-то геморрой, а потом сами вылазим из этой ситуации. Это победа, скорее всего, самая эмоциональная в карьере.

Что Александр Хацкевич говорил в перерыве? Он не кричал, назвал ошибки и сказал, что есть 45 минут, чтобы все исправить», - отметил Буяльский.

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