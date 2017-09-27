«Ювентус» справился с «Олимпиакосом»

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» не без труда обыграл «Олимпиакос».
Турин, стадион «Альянц Стэдиум».
«Ювентус» - «Олимпиакос» - 2:0 (0:0)
Голы: Игуаин 69, Манджукич 80.
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Алекс Сандро, Куадрадо (Игуаин 60), Стураро (Бенатиа 81), Дуглас Коста (Бернардески 84), Матюиди, Бентанкур, Дибала, Манджукич.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
«Олимпиакос»: Прото, Николау, Энгельс, Фигейраш, Кутрис, Оджиджа-Офоэ, Здьелар (Фортунис 77), Пардо (Бен-Набуан 72), Ромао, Себа, Эменике (Марин 88).
Главный тренер: Такис Лемонис.
Судья: Тобиас Штилер.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.
В другом матче дня «Рома» одолела «Карабах» (2:1).
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