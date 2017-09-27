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    Как завершится матч 2-го тура Лиги чемпионов между ЦСКА и МЮ?
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Лига Европы 2017/2018, 2 тур
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20:00 сегодня Зенит -:- Реал Сосьедад
20:00 сегодня Виктория П -:- Хапоэль БШ
20:00 сегодня Лугано -:- ФКСБ
20:00 сегодня Атлетик Б -:- Заря
20:00 сегодня Остерсандс -:- Герта
20:00 сегодня Кельн -:- Црвена Звезда
20:00 сегодня БАТЭ -:- Арсенал
20:00 сегодня Зальцбург -:- Марсель
20:00 сегодня Лацио -:- Зюлте-Варегем
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20:00 сегодня Русенборг -:- Вардар
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22:05 сегодня Шериф -:- Копенгаген
22:05 сегодня Маккаби ТА -:- Вильярреал
22:05 сегодня Партизан -:- Динамо К
22:05 сегодня Скендербеу -:- Янг Бойз
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22:05 сегодня Милан -:- Риека
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«Ювентус» справился с «Олимпиакосом»

вчера, 23:36
ЮвентусЮвентус2 : 0ОлимпиакосОлимпиакосМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» не без труда обыграл «Олимпиакос».

Турин, стадион «Альянц Стэдиум».

«Ювентус» - «Олимпиакос» - 2:0 (0:0)
Голы: Игуаин 69, Манджукич 80.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Барцальи, Алекс Сандро, Куадрадо (Игуаин 60), Стураро (Бенатиа 81), Дуглас Коста (Бернардески 84), Матюиди, Бентанкур, Дибала, Манджукич.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

«Олимпиакос»: Прото, Николау, Энгельс, Фигейраш, Кутрис, Оджиджа-Офоэ, Здьелар (Фортунис 77), Пардо (Бен-Набуан 72), Ромао, Себа, Эменике (Марин 88).
Главный тренер: Такис Лемонис.

Судья: Тобиас Штилер.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка, на главной странице которой Вы можете выбрать лучших футболистов встречи в составе каждой из команд.

В другом матче дня «Рома» одолела «Карабах» (2:1).

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Все комментарии
Michele_Alboreto
сегодня в 00:01
Молодцы! Надеюсь, олимпиакос в группе займёт посоеднее место.
тот еще добряк
вчера в 23:56
С победой могучий Юве!
juvenale
вчера в 23:53
Ужасная игра....надеюсь наберем форму.Стураро это нечто
Бригант 669
вчера в 23:49
С победой Бьянконерри!!! на классе, так и надо!
BESTjuventus10
вчера в 23:47
игра была хреновой скажем прямо. Игуаин на классе зарешал просто)
Bon Scott
вчера в 23:47
Уверенно раскатали, молодцы
95-shishani-95
вчера в 23:43
С победой лучший клуб Италии последних лет!
pinturicchio86
вчера в 23:42
спокойно, на классе разобрали корявый автобус, а комментатор какой то подозрительный, в упор пытался не замечать полное доминирование туринского супер клуба
vinyardrip
вчера в 23:39
Вот это расправился)) Целых 2-0..
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