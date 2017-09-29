Агуэро об аварии: «Все могло быть гораздо хуже»

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро прокомментировал автомобильную аварию, в которой он получил перелом ребра.

«Я в Манчестере. Со мной все в порядке. Медицинское обследование показало, что у меня перелом ребра. Но в целом, все хорошо. Водитель такси не справился с управлением и въехал в столб. Ремни безопасности сделали свое дело, хотя все могло быть гораздо хуже.

Сейчас я полностью сосредоточен на своем восстановлени. Хотел бы поблагодарить всех за поддержку. Спасибо!» - написал Агуэро у себя в твиттере.

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