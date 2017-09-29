Роналду — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

Завершилось голосование за игрока недели в Лиге чемпионов. По итогам голосования болельщиков, лучшим футболистом был признан нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметившийся дублем в ворота «Боруссии». Этот матч можно считать историческим, ведь «сливочные» до этого еще никогда не побеждали на стадионе дортмундского клуба. Португалец получил 35% голосов.
На втором месте обосновался форвард ПСЖ Неймар (27%), третью позицию занял нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн (16%), а на четвертой оказался атакующий игрок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку (13%).
Криштиану Роналду признан болельщиками Лучшим игроком недели в #ЛигаЧемпионов— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 29 сентября 2017 г.
За него было отдано 35% всех голосов 👏👏👏 pic.twitter.com/P1DajVpJ4Q
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Роналду - 2 гола АПОЭЛу, Кейн - 2 гола Боруссии. Роналду по голосованию оказался выше.
2 тур
Роналду - 2 гола Борусии, Кейн - 3 гола АПОЭЛу. Роналду опять выше
У меня вопрос: какого чёрта?
Роналду - 2 гола АПОЭЛу, Кейн - 2 гола Боруссии. Роналду по голосованию оказался выше.
2 тур
Роналду - 2 гола Борусии, Кейн - 3 гола АПОЭЛу. Роналду опять выше
У меня вопрос: какого чёрта?