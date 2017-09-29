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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Роналду — лучший игрок недели в Лиге чемпионов

сегодня, 14:33
БоруссияБоруссия1 : 3РеалРеалМатч завершен

Завершилось голосование за игрока недели в Лиге чемпионов. По итогам голосования болельщиков, лучшим футболистом был признан нападающий «Реала» Криштиану Роналду отметившийся дублем в ворота «Боруссии». Этот матч можно считать историческим, ведь «сливочные» до этого еще никогда не побеждали на стадионе дортмундского клуба. Португалец получил 35% голосов.

На втором месте обосновался форвард ПСЖ Неймар (27%), третью позицию занял нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн (16%), а на четвертой оказался атакующий игрок «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку (13%).

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Все комментарии
ZENIT GOAL ответил Владимир Ушаков
сегодня в 15:37
Владимир Ушаков:
Играл бы в Реале Кейн и забивал другое дело
То есть, если мы рассматриваем голы в ворота одних и тех же соперников (в данном случае АПОЭЛа и Дортмунда), то голы игрока Реала стоят дороже голов игрока Тоттенхэма, даже если их меньше? Или как? Или просто он лучший, потому что "король футбола", как тут ниже заявили?
super zlo ответил Mamaev
сегодня в 15:34
Mamaev:
https://m.youtube.com/watch?v=GD1dVXzqBAc По-моему очевидно что стойка из них рональду
И Бензема раз в год стрелок)
киэнджин ответил Владимир Ушаков
сегодня в 15:32
Владимир Ушаков:
Играл бы в Реале Кейн и забивал другое дело
Кейн не голубец хо-хо-хо..
My Login
сегодня в 15:30
Объективно, парни из парижа были лучше (и неймар и мбаппе). Но как всегда приз дали наиболее распиаренному
Остапчук 67
сегодня в 15:23
Роналду заслужил быть лучшим игроком.
street-steal67
сегодня в 15:21
Роналду будет лучшим во всех званиях и номинациях пока выходит на футбольное поле! Все логично! Каждый раз доказывает всему миру кто лучший.
pereletnii ответил ermak6448
сегодня в 15:21
ermak6448:
вот, что значит в Европе не знают ничего о России Лучший Александр Кокорин фк " ЗЕНИТ " Санкт-Петербург России!!!
    Владимир Ушаков ответил ZENIT GOAL
    сегодня в 15:19
    ZENIT GOAL:
    1 тур Роналду - 2 гола АПОЭЛу, Кейн - 2 гола Боруссии. Роналду по голосованию оказался выше. 2 тур Роналду - 2 гола Борусии, Кейн - 3 гола АПОЭЛу. Роналду опять выше У меня вопрос: какого чёрта?
    Играл бы в Реале Кейн и забивал другое дело
    ermak6448
    сегодня в 15:19
    вот, что значит в Европе не знают ничего о России
    Лучший Александр Кокорин фк " ЗЕНИТ " Санкт-Петербург России!!!
    street-steal67 ответил ZENIT GOAL
    сегодня в 15:18
    ZENIT GOAL:
    1 тур Роналду - 2 гола АПОЭЛу, Кейн - 2 гола Боруссии. Роналду по голосованию оказался выше. 2 тур Роналду - 2 гола Борусии, Кейн - 3 гола АПОЭЛу. Роналду опять выше У меня вопрос: какого чёрта?
    Не сравнивай английского дзюбу и короля футбола. Все звания лучшего Криш уступит только после того, как повесит бутсы на гвоздь.
    cska plus
    сегодня в 15:18
    Кто бы сомневался.
    NOVA ответил ZENIT GOAL
    сегодня в 15:17
    ZENIT GOAL:
    1 тур Роналду - 2 гола АПОЭЛу, Кейн - 2 гола Боруссии. Роналду по голосованию оказался выше. 2 тур Роналду - 2 гола Борусии, Кейн - 3 гола АПОЭЛу. Роналду опять выше У меня вопрос: какого чёрта?
    Рон всегда лучший!!! вот тебе и ответ!!!
    pereletnii
    сегодня в 15:17
    А как же фернандо?!
    Это не честно,уефа мафия!
    Kreml
    сегодня в 15:16
    А где вообще гроза эйбара?
    Василий 50
    сегодня в 15:15
    Все логично, Роналду действительно был лучшим.
    Владимир Ушаков
    сегодня в 15:15
    Вполне заслуженно
    Gianfranco Zola
    сегодня в 15:11
    Ожидаемо.
    Ty4ka98 ответил Медив
    сегодня в 15:08
    Медив:
    Ну ладно Роналду, ладно Неймар. Но смысл ставить на голосование игроков, которые избивали Кипр и ЦСКА? Ладно, победа Челси над Атлетико не впечатлила, но могли бы отметить хотя бы игроков Базеля... Как это еще никого нет из Севильи за выдающуюся викторию над Марибором...
    Абубакар вынес ногами вперед "Монако" на их поле, и его также нет в номинации. А в прошлом туре признали лучшим Салаха при том, что бы Месси, который оформил дубль в ворота "Юве" и Кейн, который также оформил дубль в ворота "БД".

    Это абсурдное голосование.
    Mamaev ответил super zlo
    сегодня в 15:07
    super zlo:
    Ну ты сравнил,стойку наконечника с футболистом который отдает себя на любой позиции где бы не поставили потом и кровью.

    По-моему очевидно что стойка из них рональду
    Alex12357
    сегодня в 15:01
    С какого бока?-Забить два гола перед вратарём на пустом пространстве и не участвуя в игре-это безумие со стороны УЕФА-Господь им судья !
    киэнджин ответил super zlo
    сегодня в 14:57
    super zlo:
    Ну ты сравнил,стойку наконечника с футболистом который отдает себя на любой позиции где бы не поставили потом и кровью.
    где не поставили, отдаёт себя...Твои слова да Бадрику в уши..

    хо-хо
    ermak6848
    сегодня в 14:56
    мне кажется россиянин Александр Кокорин из ф" Зенит" достин этого временного Титула ...
    Конор MакГрегор
    сегодня в 14:54
    А гроза эйбара опять в пролете? ну ну))
    Конор MакГрегор
    сегодня в 14:53
      super zlo ответил ZENIT GOAL
      сегодня в 14:52
      ZENIT GOAL:
      1 тур Роналду - 2 гола АПОЭЛу, Кейн - 2 гола Боруссии. Роналду по голосованию оказался выше. 2 тур Роналду - 2 гола Борусии, Кейн - 3 гола АПОЭЛу. Роналду опять выше У меня вопрос: какого чёрта?
      Ну ты сравнил,стойку наконечника с футболистом который отдает себя на любой позиции где бы не поставили потом и кровью.
      Медив
      сегодня в 14:51
      Ну ладно Роналду, ладно Неймар. Но смысл ставить на голосование игроков, которые избивали Кипр и ЦСКА? Ладно, победа Челси над Атлетико не впечатлила, но могли бы отметить хотя бы игроков Базеля... Как это еще никого нет из Севильи за выдающуюся викторию над Марибором...
      DXTK ответил ZENIT GOAL
      сегодня в 14:43
      ZENIT GOAL:
      1 тур Роналду - 2 гола АПОЭЛу, Кейн - 2 гола Боруссии. Роналду по голосованию оказался выше. 2 тур Роналду - 2 гола Борусии, Кейн - 3 гола АПОЭЛу. Роналду опять выше У меня вопрос: какого чёрта?
      А что удивляет, ну так все Мороканцы и радужные голосавали за Роналду, что в 1 туре, что во 2 туре.
      Слайш
      сегодня в 14:42
      В этот раз первое место должны поделить между собой Рон и Неймар. Первый в очередной раз доказал свой уровень, а Неймар просто на себе привёз победу Парижу..
      Mоnоlo
      сегодня в 14:41
      Лол.
      киэнджин ответил ZENIT GOAL
      сегодня в 14:38
      ZENIT GOAL:
      1 тур Роналду - 2 гола АПОЭЛу, Кейн - 2 гола Боруссии. Роналду по голосованию оказался выше. 2 тур Роналду - 2 гола Борусии, Кейн - 3 гола АПОЭЛу. Роналду опять выше У меня вопрос: какого чёрта?
      Хо-Хо)))
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