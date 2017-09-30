Мещеряков: «„Локомотив“ идет правильным путем»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков отметил, что клуб идет правильным путем. По словам Мещерякова, «железнодорожникам» нужно равняться на «Зенит» в плане игры и посещаемости.

«Пока команда выполняет те задачи, которые поставил совет директоров, - быть в пятерке. Думаю, что все болельщики рады, что мы идем высоко даже с теми потерями, которые есть - [Ведран] Чорлука и Ари, позиционирующиеся лидерами своих линий. Команда перестроилась, в ней есть много талантливых игроков: посмотрите, как раскрылись Алексей и Антон Миранчуки, подпускают других игроков. Думаю, мы идем правильным путем.

Аппетит приходит во время еды и игры. Все болельщики надеются, что мы будем бороться за что-то выше, чем место в пятерке. Игра с „Фаставом“, особенно первые 17 минут, показала, какой потенциал у команды. Надеюсь, что мы всегда будем играть, как эти 17 минут.

На поле играют не деньги, а футболисты, за которыми стоит тренер и весь клуб. Нам есть зачем стремиться за „Зенитом“ - не только с точки зрения игры, но и посещаемости. Будем над этим работать».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте