Скаут: «Головин уже сейчас мог бы составить конкуренцию Мхитаряну в МЮ»

Скаут «Эвертона» Павел Кучеров поделился впечатлениями от игры полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Если представить, что в этом матче Головин вышел бы в белой майке МЮ, он бы не затерялся. Смотрел специально за ним – как распоряжался мячом, обыгрывал и уходил из-под прессинга. Это единственный футболист в составе ЦСКА, который действовал на скоростях соперника.

К игровым качествам Головина вопросов нет. Теперь все зависит от того, как он сам видит свое будущее и чего хочет добиться. На мой взгляд, на сегодня он может составить конкуренцию Мхитаряну и испанцу Эррере, которых мы видели в Москве».

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