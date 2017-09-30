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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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14:00 28’ Крылья Советов 0:0 Зенит-2
17:00 сегодня Волгарь -:- Спартак-2
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Скаут: «Головин уже сейчас мог бы составить конкуренцию Мхитаряну в МЮ»

сегодня, 13:18
ЦСКАЦСКА1 : 4Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Скаут «Эвертона» Павел Кучеров поделился впечатлениями от игры полузащитника ЦСКА Александра Головина в матче Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:4).

«Если представить, что в этом матче Головин вышел бы в белой майке МЮ, он бы не затерялся. Смотрел специально за ним – как распоряжался мячом, обыгрывал и уходил из-под прессинга. Это единственный футболист в составе ЦСКА, который действовал на скоростях соперника.

К игровым качествам Головина вопросов нет. Теперь все зависит от того, как он сам видит свое будущее и чего хочет добиться. На мой взгляд, на сегодня он может составить конкуренцию Мхитаряну и испанцу Эррере, которых мы видели в Москве».

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Все комментарии
Далеко Смотрящий ответил Воин666
сегодня в 14:22
Воин666:
Всё равно мы не отдадим никому Головину, он нам самим нужен.
Да он 3...й никому не нужен
Воин666
сегодня в 14:21
Всё равно мы не отдадим никому Головину, он нам самим нужен.
ФорвардЪ
сегодня в 14:16
Сомневаюсь...
Mamaev
сегодня в 14:13
Дзаге тоже прочли будущее в топ клубе. И акинфееву. Так и остались, неплохими игроками, уровня РПЛ
Остапчук 67
сегодня в 14:13
Если поступит хорошее зарубежное предложение, Головину нужно бежать из ЦСКА.
В противном случае он перестанет прогрессировать и быстро закончится как футболист.
Марк Аврелий
сегодня в 14:02
Ахах, ну да)
cska.78
сегодня в 14:00
Надоела вся эта болтовня!
КЭТиК
сегодня в 13:56
Делают все что бы у парня началась звездная болезнь.
Слайш
сегодня в 13:54
При всём уважении к Сашке, но до Генриха он пока ещё не дорос, хотя бы опытом, однако потенциал позволяет.. Я хоть и болельщик армейцев, но ему пора бежать из клуба как можно скорее.. Максимум на что с таким составом и руководством можно надеяться - это на случайное чемпионство. Но если хочет показать себя Европе и миру, то надо уходить конечно, пока страсть к футболу не убита насыщением финансами...
ROMA DROGBA
сегодня в 13:50
Там даже Мата на лавке сидит. Какой еще Головин?
вoлгoдoн ответил Далеко Смотрящий
сегодня в 13:49
Далеко Смотрящий:
еще один дзагоев. По сути бесполезный шлак, который также будет шататься в клупе армии до 30 лет постоянным перспективным игроком, хехехе
Конкуренцию штатному банщику Денису сможет составить любой нeгp)хехехе
WildKem
сегодня в 13:44
Саша молодец конечно играет и правда весьма прилично. И раз, ты, Павел Кучеров, скаут Эвертона считаешь, что Головин уже сейчас может конкурировать с Мхитаряном, так намекни Куману про Головина, игрок способный конкурировать с Мхитаряном Эвертону лишним точно не будет. Ведь по сути работа Павла искать игроков для Эвертона. А там уже видно будет на что Александр способен в АПЛ.
Далеко Смотрящий
сегодня в 13:41
еще один дзагоев. По сути бесполезный шлак, который также будет шататься в клупе армии до 30 лет постоянным перспективным игроком, хехехе
матос ответил Бригант 669
сегодня в 13:39
Бригант 669:
бред
причем полный)
Бригант 669
сегодня в 13:34
бред
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 13:33
Ну замолвит пускай за него словечко).
Уж не знают, как пиарить свою "прелесть", понимая, что каждый проигрыш команды, это удар по их интересам.
Leha-ha50
сегодня в 13:33
Рановато ! Пусть на ЧМ сыграет, там видно будет. Много фолить стал, молодость - эмоции зашкаливают.
Удачи Саньку!!!
ander_herrera
сегодня в 13:30
77тарян
cska plus
сегодня в 13:30
Саша очень хорош, самый любимый мой игрок в ПЛ, но на сегодняшний день вряд ли он сможет конкурировать с Генрихом.
Vector ответил Беланов
сегодня в 13:28
Беланов:
Забавная селекция у Локо
Я про Головина. Сломал нам Ари... хад
Levadia
сегодня в 13:27
Перспективный,но сырой!
В МЮ бы сразу не потянул,а в клуб попроще,было бы самое то,для начала.
Igo0rek
сегодня в 13:26
Нууууууууууу...такое себе...
Беланов ответил Vector
сегодня в 13:25
Vector:
Сначала на кол его, а потом в МЮ
Забавная селекция у Локо
Чемпион Соккера
сегодня в 13:25
Если Головин будет развиваться в правильном направлении и не засидится в ЦСКА,то как знать,может судьба его направит в европейский топ-клуб,и Саша уже мог конкурировать и с Мхитаряном,и с другими звёздами.Удачи Головину,талантливый парень!
Skorp-winner ответил Vector
сегодня в 13:24
Vector:
Сначала на кол его, а потом в МЮ
    Vector
    сегодня в 13:20
    Сначала на кол его, а потом в МЮ
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