Кучук: «15-часовой перелет в Хабаровск повлиял, но это не оправдание»

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук прокомментировал поражение своей команды от «СКА-Хабаровска» (1:2) в матче 12-го тура РФПЛ.

«Будем надеяться, что перерыв в чемпионате нам поможет. Мы почему-то посчитали, что всё будет легко. Но так не получается. Нужно всё переосмыслить, подсобраться и идти дальше. Каждая новая игра – это новое испытание.

Насколько на команду повлиял длительный перелёт в Хабаровск? В любом случае 15-часовой перелёт влияет. Но это не оправдание».

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