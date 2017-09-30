Поддубский: «У „СКА-Хабаровска“ каждая игра как финал»

Наставник «СКА-Хабаровска» Алексей Поддубский поделился впечатлениями от победы своей команды над «Ростовом» (2:1).

«Освоились ли уже в Премьер-Лиге? У нас каждая игра как финал. В каждом матче надо биться, показывать игру и добиваться результата. Осваиваемся.

Благодарен ребятам, что вырвали победу. После пропущенного гола не бросили вёсла, а играли только на победу.

Заранее нельзя поздравлять, но у Аркадия Николаевича Мкртычева (главы попечительского совета „СКА-Хабаровска“) завтра день рождения, поэтому можно сказать, что сделали ему подарок».

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