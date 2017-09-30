Гаджиев: «Не могу сказать, что в игре „Амкара“ была логичная основа»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал победу над «Рубином» (1:0).

«Не могу сказать, что в игре нашей команды была логичная основа и что мы имели еще моменты, кроме гола. Первый тайм чуть лучше сыграли, чем второй, он оказался затратным, немало сил потратили. Во втором тайме „Рубин“ был намного быстрее нас в отдельных эпизодах, быстрее добирался до мяча. Нам надо было намного больше времени проводить в обороне.

Мы были готовы к основам игры. Не только к „Рубину“, но и к любой другой команде. Но на поле иногда хоть что может случиться. Соперник за счет индивидуального мастерства, нестандартных действий может тебя обыграть», - сказал Гаджиев.

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