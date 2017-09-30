Тихонов: «Мы не дали сопернику создать что-то опасное»

Главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Тихонов прокомментиролал победу над «Зенитом-2» (1:0).

«В начале матча в наших действиях присутствовала вальяжность. Хотя мы их настраивали. Потом мы поменяли схему, и с 15-й минуты наша игра смотрелась иначе.

Что касается пенальти, мы все благодарны Евгению Конюхову. Далее матч проходил под нашим контролем. Мы не дали сопернику создать что-то опасное. „Крылья“ были ближе к победе, мы создали много моментов и должны были забивать больше», - сказал Тихонов.

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