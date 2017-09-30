Парфенов: «В моменте с удалением была однозначная карточка»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов после победы над «Ахматом» (1:0) в матче 12-го тура чемпионата России прокомментировал высказывание рулевого грозненцев Олега Кононова, который считает, что вторая желтая карточка Антона Швеца – это результат провокации со стороны игрока «Тосно».

«Когда выигрываешь, судейство всегда нормальное. Вот как у Иванова (президента „Урала“) не было претензий. Конечно, когда два пенальти бьешь... А в моменте с удалением была однозначная карточка. Когда играют локтем... Здесь больше эмоции у коллеги».

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