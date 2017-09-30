Кононов: «Удаление Швеца - результат провокации игрока „Тосно“»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов подвел итоги матча 12-го тура РФПЛ против «Тосно» (0:1).

«Эмоции отрицательные. Мы бились за результат. Старались не пропустить, особенно когда остались в меньшинстве. Играли строго. В первом тайме была равная игра, но удаление все испортило. Мы отдали преимущество „Тосно“, но они ничего не создали, кроме одного момента. Хотели сравнять, но не получилось.

Что касается удаления, то я думаю, что здесь в первую очередь судья не разобрался. Был просто крик со стороны нападающего. Никакой травмы он не получил. То же самое случилось и в конце матча, когда Анхель получил карточку за такой же эпизод. В том моменте я был рядом. Это провокация со стороны двух игроков. Они симулировали».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте