Кононов: «Удаление Швеца - результат провокации игрока „Тосно“»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Катар. Старс Лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Россия. ФНЛ
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:30 Матч завершен Хаддерсфилд 0:4 Тоттенхэм
17:00 32’ Ман Юнайтед 1:0 Кристал Пэлас
19:30 сегодня Челси -:- Манчестер Сити
Англия. Чемпионшип 2017/2018, 11 тур
17:00 31’ Халл Сити 3:0 Бирмингем Сити
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 Закончился первый тайм Аугсбург 1:2 Боруссия Д
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
21:45 сегодня Леганес -:- Атлетико М
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
11:30 Матч завершен СКА-Хабаровск 2:1 Ростов
14:00 Матч завершен Тосно 1:0 Ахмат
16:30 Закончился первый тайм Рубин 0:0 Амкар
19:00 сегодня Спартак М -:- Урал
Россия. ФНЛ 2017/2018, 16 тур
13:00 Матч завершен Томь 1:1 Енисей
14:00 Матч завершен Крылья Советов 1:0 Зенит-2
17:00 31’ Волгарь 1:0 Спартак-2
17:00 33’ Авангард Кур 0:0 Кубань
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 сегодня ПСЖ -:- Бордо
  • Главные новости
  • Все новости
16:21
Два мяча Кейна позволили «Тоттенхэму» разгромить «Хаддерсфилд»18
15:55
«Ахмат» в меньшинстве уступил «Тосно»73
13:22
«СКА-Хабаровск» победил «Ростов»126
11:05
Анчелотти в этом сезоне может оказаться только в «Арсенале»38
09:41
Финансовый директор «Баварии» случайно выстрелил в себя на охоте63
17:28
Давыдов: «Спешка к хорошему не приводит»1
17:28
«Реал Сосьедад» потерял Янузая на неопределённый срок0
17:24
Марков: «Мы контролировали ход поединка»1
17:21
Кагава - главный голеадор среди японских игроков в истории Бундеслиги1
17:20
Заболотный: «Хотели реабилитироваться перед тренерским штабом»0
17:14
Тихонов: «Мы не дали сопернику создать что-то опасное»0
17:14
ПСЖ - «Бордо»: стартовые составы1
17:11
Новый фирменный магазин «Спартака» открылся в центре Москвы9
17:06
Кейн догнал Роналду по числу голов в Премьер-Лиге, проведя на 73 игры меньше17
16:56
«Олимпиец» победил в битве аутсайдеров и другие результаты 16-го тура ФНЛ6
16:49
Парфенов: «В моменте с удалением была однозначная карточка»1
16:36
Мещеряков: «„Локомотив“ идет правильным путем»1
15:57
«Крылья Советов» добыли победу над «Зенитом-2»7
15:29
«Рубин» - «Амкар»: стартовые составы13
15:21
Немецкая порноактриса стала титульным спонсором клуба из 6-й лиги Германии20
14:54
«Томь» и «Енисей» поделили очки5
14:42
Данило: «Неймар, Иско и Марсело с другой планеты»9
14:25
Бэйл пропустил тренировку «Реала» из-за травмы6
14:14
Поддубский: «У „СКА-Хабаровска“ каждая игра как финал»7
14:10
Кучук: «15-часовой перелет в Хабаровск повлиял, но это не оправдание»17

Кононов: «Удаление Швеца - результат провокации игрока „Тосно“»

сегодня, 16:41
ТосноТосно1 : 0АхматАхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов подвел итоги матча 12-го тура РФПЛ против «Тосно» (0:1).

«Эмоции отрицательные. Мы бились за результат. Старались не пропустить, особенно когда остались в меньшинстве. Играли строго. В первом тайме была равная игра, но удаление все испортило. Мы отдали преимущество „Тосно“, но они ничего не создали, кроме одного момента. Хотели сравнять, но не получилось.

Что касается удаления, то я думаю, что здесь в первую очередь судья не разобрался. Был просто крик со стороны нападающего. Никакой травмы он не получил. То же самое случилось и в конце матча, когда Анхель получил карточку за такой же эпизод. В том моменте я был рядом. Это провокация со стороны двух игроков. Они симулировали».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
cska.78
сегодня в 17:26
Надо было с аутов лупить, может и залетело бы что!
Летов
сегодня в 17:08
крайне слабо выглядел Ахмат-ОДИН удар за матч это не круто
ДАША Д
сегодня в 17:02
Слабые всегда жалуются.
mikysss
сегодня в 17:01
Ну тут согласен с тренером удара там небыло - больше похоже как в хоккее высоко поднята клюшка - но на 2-ю ЖК это не тянуло
зенит юрист
сегодня в 16:57
симулянты??
призрак Роналду бродит по европе
VIPded
сегодня в 16:53
Трудно будет тебе, Георгич, на ковре у Ахматыча...)))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100