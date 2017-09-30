Заболотный: «Хотели реабилитироваться перед тренерским штабом»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал победу над «Ахматом» (1:0).

«Мы готовились не к „Ахмату“, а к очередному матчу. Плохо сыграли предыдущий матч и хотели реабилитироваться перед тренерским штабом. Пытались на поле исправлять ошибки, и это более-менее получилось, но всё равно есть моменты, которые надо отрабатывать на тренировках. После выходных проанализируем и будем двигаться дальше.

Эпизод с удалением Швеца? Была борьба, удар пришёлся в скулу, и я даже отключился секунд на пять. Но в ходе игры оклемался. В такие моменты я не провоцирую. Это борьба. Удаление точно было», - сказал Заболотный.

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