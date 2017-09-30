Давыдов: «Спешка к хорошему не приводит»

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов прокомментировал поражение от «Крыльев Советов» (0:1).

«Мы сегодня неплохо играли. В матче против известных футболистов соперника ребята показали характер. Да, мы допускали ошибки, не забили пенальти. Со стороны „Крыльев“ шло хорошее давление, хозяева уверенно контролировали мяч. Мы же начали спешить. А спешка к хорошему не приводит.

Я ребятам говорил, что атаки мы должны заканчивать внизу. Желаю удачи „Крыльям“. У вас хорошие задачи. Такой город, как Самара, должен иметь хорошую команду и играть в Премьер-Лиге», - сказал Давыдов.

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