Матерацци: «„Милану“ нужно беспокоиться, они уже отстают от лидеров на 4-5 очков»

Бывший защитник сборной Италии Марко Матерацци оценил шансы команд на победу в Серии А:

«„Ювентус“ и „Наполи“ лучше других готовы к борьбе за Скудетто, ведь у них уже долгое время сохраняется костяк команды.

После них я вижу „Рому“. Мне очень нравится то, как работает Эусебио Ди Франческо.

Учитывая то, сколько денег потратил „Милан“ на покупку новичков, от них ждут борьбы за верхние строчки таблицы. Однако им нужно беспокоиться. Взгляните на турнирную таблицу, они уже отстают от лидеров на 4-5 очков, отыграть которые будет сложно.

„Интер“ набрал 16 очков в 6 матчах, их тоже не стоит недооценивать. К тому же они не отвлекаются на матчи еврокубков».

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