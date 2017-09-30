Клопп: «У „Ливерпуля“ не было шансов подписать Лукаку, хотя это был бы интересный переход»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уверен, что в его команде нет нехватки высококлассных форвардов:

«У нас есть Старридж. Нам всем известен его потенциал. Теперь он здоров, потому, надеюсь, он сможет помочь нам. Также у нас есть Соланке - главный талант Англии на позиции девятки, это точно. У нас отличная ситуация.

Да, Мората, Лукаку, Кейн и Лаказетт играют здорово и забивают, но у нас на первом месте были другие заботы. Мы не искали нападающих на трансферном рынке. У нас не было шансов подписать Лукаку, хотя это был бы интересный переход!»

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