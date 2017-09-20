Могут заменить. Российские клубы и их тренеры

Каррера справился в Кубке, но не только Калитвинцев и Шалимов заставили задуматься о собственном тренерском мастерстве. О будущем наставников в РФПЛ – на «Соккер.ру»

На старте сезона уже случилась тренерская отставка – Григорян покинул «Анжи» после шести туров, но еще в шести клубах РФПЛ по инициативе части руководителей, по итогам футбольных неудач – не только в чемпионате, но уже и в Кубке России, точно задумывались о новых тренерах. Изучим каждую историю и попытаемся заглянуть в будущее. Кто первым присоединится к Григоряну, а кто справится с непростой ситуацией и сохранит пост?

Чемпионская дилемма. Каррера стратег или тактик?

Массимо не хочет в отставку. В Кубке за него сыграл Промес – а кто же еще, москвичи одержали редкую победу в Краснодаре против «Кубани». Но нельзя заявить, что матч против середняка ФНЛ из нижней части таблицы меняет будущее Карреры и оценку его работы. Впрочем, в отставку тренера отправлять, в принципе, не за что – вот такой парадокс. Неудач много, а замены достойной для Карреры пока нет. Ведь вина комплексная и клубная.

«Спартак» создает моменты, но не реализовывает их – виноваты игроки, как и при ошибках в защите. «Спартак» не купил сильных новичков – ответственность на боссах. При этом Каррера, говорят, настаивал на подписании Петковича – промахнулся. Он же сначала по делу критиковал футболистов за концовку с «Тосно», а вчера заявил, что его речь передали не полностью. А Каррере важно, чтобы игроки его понимали. Если Массимо захотят «сплавить», у Глушакова, Промеса, Комбарова и Самедова получится. Не захотят – еще повоюют.

Прогноз «Соккер.ру»: Карреру пока не уволят. Нет адекватной замены – Парфенов прилично начал, но надо посмотреть на него хотя бы сезон в РФПЛ. Беда «Спартака» и в ошибках наставника, и в игроках, незачем тут крайнего искать.

Верят до поры до времени. Рахимов заменит Калитвинцева?

Москвичи отрицают, что тренера уволят, но вряд ли им стоит верить. Ведь нет в заявлении ФК «Динамо» по Калитвинцеву ни слова поддержки, зато есть забавная фраза: «Если такого рода слухи генерируются кем-то из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям». Проще говоря, идея поменять Калитвинцева озвучивалась, но пока идут переговоры с новым наставником, предпочитают отрицать то, что и так на поверхности.

И поражение от «Спартака» из Нальчика по пенальти в Кубке России – середняка зоны «Юг» из ПФЛ, третьего по счету дивизиона, не добавило Калитвинцеву баллов в забеге с Рахимовым. Причем хуже результата игры только ее наполнение. Без Панченко не было попыток часто бить по воротам или связывать игру. А поскольку даже с Кириллом «Динамо» объективно не пользовалось козырями – цепкостью и возможность сыграть широко, то замена Юрия Николаевича не станет сюрпризом.

Прогноз «Соккер.ру»: похоже, Калитвинцев будет вторым уволенным наставником клуба РФПЛ в сезоне, поскольку есть сильный сменщик, а без Панченко вряд ли появится поставленная игра. Рахимов на низком старте.

История жертвоприношения. Почему поломался «Амкар» Гаджиева?

Гаджи Муслимович толково объясняет причины, почему пермяки стартовали с неудач и без голов – низкий уровень финансирования привел к тому, что в опорной зоне центральный бек. Дыра в центре огромная, форма поляка Гола не радовала. Форвардов нет, созидательных хавбеков – нет. Месси, чтобы вытащил, в Перми не вырастили. Итог - серия из 11 поражений и 7 ничьих подряд. Следовательно, задумались о невезении тренерской команды.

Не сказать, что Гаджиев наступил на порог увольнения – президент пермяков Шилов понимает, что на место опытного тренера никого сильнее не найти, но обстоятельства могли вынудить расстаться. Но справляются, ведь Гаджиев поделился важной зацепкой - аура в клубе нормальная. Надеемся, не из-за принесенного в жертву барана. Но простим «Амкару» отсылку к древним традициям. Тем более, после барашка пошли победы – в гостях с «Арсеналом» и «Локомотивом». И с ЦСКА дома едва мир не подписали. Интересно, а на Кубок магия распространяется?

Прогноз «Соккер.ру»: неожиданная победа над «Локомотивом» улучшила позиции тренера, а раз никого лучше на горизонте нет, как и спонсоров новых – Гаджи Гаджиева лучше не трогать и дать разобраться. Ставим на то, что Гаджи Муслимович справится, а дела пойдут в гору.

Копают под ветерана. Надолго ли Семин в «Локомотиве»?

Фишку с превращением барана в шашлык Гаджиев у Семина перенял – есть у Юрия Павловича такая традиция. Но «олдскульность» наставника не значит, что тот не умеет работать. Ведь попытка сместить Семина - скандальная история. У «железнодорожников» есть идея с привлечением к управлению первой командой иностранца – говорили о Фогеле, который работал с «Базелем» и в структуре «Баварии», а также о Скрипнике – украинец возглавлял «Вердер». Геркус после срыва переговоров с Бердыевым собирался сотрудничать с другим тренером.

И люди, знакомые с ситуацией, резко высказывались о Семине – как Василий Уткин, назвавший Юрия Павловича самой слабой позицией в команде. При этом «Локомотив» - победитель Кубка России, команда из первой тройки в турнирной таблице, и держится достойно. Семин совершал тренерские ошибки, но на вопрос, справляется ли Юрий Павлович с поставленной на сезон задачей – размытой и связанной с первой пятеркой, ответ положительный. И в Лиге Европы могут достойно выступить. «Локомотив» - крепкая команда.

Прогноз «Соккер.ру»: Семин будет держаться до последнего патрона. И до тех пор, пока все в команде – от Гильерме и Кверквелии до Миранчуков и Фернандеша, за тренера, его отправлять в отставку глупо. Юрий Павлович со своими минусами, но «Локомотив» играет прилично. Нет никаких гарантий, что очередной Билич добьется большего.

Слишком культурный тренер. Сергей Семак не справится в «Уфе»?

До приглашения Манчини в Санкт-Петербурге рассматривали кандидатуру Семака как тренера «Зенита»? Если так, то скорее поступили верно, отпустив его в «Уфу», нежели ошиблись. Все-таки не получается у Сергея Богдановича за счет культурных методов – даже материться игрокам запретил, собирать столько побед, как привыкли в «Уфе» времен Ганчаренко. Понятно, там был отрезок, построенный на сильной форме отдельных игроков – и часть из них в других клубах.

Но здесь и сейчас фиксируем, что после августовского отказа от рассмотрения отставки Семака этот вопрос останется актуальным в октябре – после победы над «Ахматом» в четвертом туре команда не побеждала. Серия из шести неудачных матчей нервирует руководство, причем даже аутсайдеру «Анжи» уступили, что намекает на борьбу за выживание в будущем с такой игрой. Состав не самый плохой, но вперед идут не так, как годом ранее.

Прогноз «Соккер.ру»: Семака могут отправить в отставку, если «Уфа» в ближайших непростых матчах чемпионата соберет слишком много поражений. Не факт, что смена наставника поможет, но она вероятна.

Вера в «стабильность». Шалимов – вечный босс «быков»?

После вылета от «Црвены Звезды» генеральный директор «Краснодара» Хашиг заявил: «Мы не играем в любимую футбольную игру болельщиков: проиграл – смени тренера! Тем более, что мы, менеджмент клуба и селекционный отдел, разделяем с ним ответственность». Вот только любимая игра болельщиков - футбол, и в него сам «Краснодар» играет с переменным успехом. Может, пора поиграть в «смени менеджмент клуба»? Смотрим строго на поле – Шалимов после «Црвены Звезды» обыграл «Динамо», «Уфу» и «Анжи», вот только все эти команды в районе или в зоне вылета.

А как только наставнику пришлось думать – последовал вылет из Кубка от «Томи». Если нестабильная игра является рациональным использованием широких возможностей «быков» - тогда на здоровье. Безусловно, Игорь Михайлович был наглым и уверенным в себе футболистом и стал таким же тренером. Но наглость и тренерское мастерство – разные вещи. Конечно, в «Краснодаре» могут мечтать о пути «Спартака» - без кубков один чемпионат в голове. Разумеется, менеджмент клуба не нашел Шалимову достойную замену – тренеров выбирать не умеют.

Прогноз «Соккер.ру»: Шалимов станет чемпионом России с «Краснодаром». Но это не точно! Скорее будет воевать за тройку и не справится. И наставника в команде станут держать до последнего, поскольку проблема «быков» может оказаться в менеджменте, который и должен признать, что проблема – в нем самом.

Или же Шалимов всем утрет нос, признав ошибки? Тогда зафиксируем – наставник, который не смог обыграть кризисные «Спартак», «Амкар» и «Томь», добился успехов. В любом случае умножим печали – и когда окажется, что «Краснодар» потратил на Шалимова слишком много времени, и если лучшим в РФПЛ станет тренер, не способный обыграть середняков и аутсайдеров нового сезона.