Харри Кейн: «Жаль, что сентябрь подошел к концу»

Нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн поделился мыслями о своих достижениях в сентябре и похвалил своих товарищей по команде.



«Я очень рад выступать за эту команду и это был отличный месяц. Сентябрь действительно для нас удался, жаль, что он подошел к концу. У нас отличная команда и очень здорово, что за спиной тебя прикрывают такие ребята как Кристиан Эриксен, Деле Алли, Бен Дэвис и Киран Триппье.



Я чувствую себя очень уверенно. При каждом созданном моменте на поле, я чувствую в себе силы и понимаю, что могу забить».



Кейн находится в прекрасной форме и в последних 8 матчах, выступая за сборную и за клуб, Харри забил 13 мячей.

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