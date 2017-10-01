Бен Арфа пожаловался на ПСЖ в дисциплинарный комитет Лиги 1

Юрист полузащитника ПСЖ Атема Бен Арфа направил в дисциплинарный комитет Лиги 1 жалобу после того, как парижский клуб перевел игрока в дубль, запретив тренироваться с основной командой.

Футболист считает, что его права ущемляют. Бен Арфа перевели в дубль уже второй раз за сезон, причем в первый раз парижане свое решение пересмотрели и допустили игрока к тренировкам с главной командой после того, как адвокат Жан-Жак Бертран написал письмо спортивному директору клуба Антеро Энрике.

Напомним, ПСЖ был готов продать Бен Арфа еще летом, но не нашел покупателя.

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