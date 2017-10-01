Мбаппе: «Мне нужно лишь давать пасы Кавани или Неймару, а они сделают остальное»

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе после победы над «Бордо» (6:2) в 6-м туре Лиги 1 поделился впечатлениями от совместной игры с нападающими парижан Эдинсоном Кавани и Неймаром:
«С такими футболистами, как Кавани и Неймар, играть легко. Это действительно прекрасные игроки. Мне нужно просто приспособиться к их движению на поле, отдавать им пасы, и они сделают остальную работу».
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