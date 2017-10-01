Паулиньо: «Никогда не забуду, как подвергался расизму, когда играл в Литве»

Бразильский полузащитник «Барселоны» Паулиньо рассказал о том, что столкнулся с расистскими оскорблениями во время выступления за «Вильнюс» в 18 лет:

«Уехал в Литву, чтобы попробовать что-то новое. В команде было около восьми бразильцев. Всё было хорошо до тех пор, пока не столкнулся с расизмом. Как это проявлялось? Вы знаете, как это обычно бывает. Я навсегда запомнил это. Это происходило не только со мной, но и с моими одноклубниками. Я сильно страдал от расизма.

Уехав в Польшу, пообещал себе: „Если что-то подобное повторится, сразу же вернусь в Бразилию“. В Польше этих проблем не было. Меня там очень уважали. Но я никогда не забуду эти случаи, происходившие в Литве.

Такие вещи в наше время неприемлемы. Я прошу всего лишь уважать друг друга. Больше ничего».

Напомним, в матче 5-го тура Примеры Паулиньо поучаствовал в разгроме «Эйбара» (6:1).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте