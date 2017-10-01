Паулиньо: «Никогда не забуду, как подвергался расизму, когда играл в Литве»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Матчи
  • Игра
  • Старый сайт
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Беларусь. Высшая лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия A
  • Италия. Серия B
  • Казахстан. Премьер-лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Мексика. Лига МХ
  • Молдова. Национальный дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Норвегия. Высшая лига
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. Премьер-Лига
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • США. МЛС
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Первая лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Швеция. Аллсвенскан
  • Япония. J-Лига 1
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 сегодня Арсенал -:- Брайтон энд Хоув
18:30 сегодня Ньюкасл -:- Ливерпуль
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 сегодня Герта -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
17:15 сегодня Барселона -:- Лас-Пальмас
21:45 сегодня Реал -:- Эспаньол
Италия. Серия А 2017/2018, 7 тур
13:30 сегодня Наполи -:- Кальяри
16:00 сегодня Беневенто -:- Интер
16:00 сегодня Лацио -:- Сассуоло
19:00 сегодня Милан -:- Рома
21:45 сегодня Аталанта -:- Ювентус
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
14:00 сегодня ЦСКА -:- Уфа
16:30 сегодня Локомотив М -:- Динамо М
19:00 сегодня Анжи -:- Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 сегодня Анже -:- Лион
22:00 сегодня Ницца -:- Марсель
  • Главные новости
  • Все новости
21:23
Гол Де Брюйне принёс «Ман Сити» победу над «Челси»243
20:52
«Спартак» дважды расписался в воротах «Урала»390
19:52
ПСЖ разгромил «Бордо», пенальти бил Неймар35
18:53
«Халл Сити» сокрушил «Бирмингем»48
18:48
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Кристал Пэлас»38
08:26
Бен Арфа пожаловался на ПСЖ в дисциплинарный комитет Лиги 10
08:11
Марино: «Думаю, в „Милане“ уже жалеют о покупке Бонуччи»1
07:56
Слуцкий: «Сказал игрокам: „Пожалуйста, возвращайтесь из сборных без травм!“»2
07:40
Ходжсон зовёт Джилардино в «Кристап Пэлас»0
06:44
Симеоне: «Мы привыкли, что забивает всегда Гризманн. И это плохая привычка»2
06:23
Мбаппе: «Мне нужно лишь давать пасы Кавани или Неймару, а они сделают остальное»6
05:59
Альберто Морено: «Критики должны закрыть свои рты. Теперь я снова в команде»1
05:34
Источник: «Конте планирует покинуть „Челси“ по окончании сезона»10
05:05
Бекхэм сфотографировался с Моуриньо после победы МЮ над «Кристал Пэлас»7
04:47
Бенитес: «„Ливерпуль“ всегда уступал другим грандам по финансам»2
04:18
Венгер: «На „Арсенал“ давило трансферное окно»3
03:42
Р. Билялетдинов: «Что происходит с „Рубином“? Можно только гадать»10
03:25
Семак: «С ЦСКА будет очень сложно, „Уфа“ должна показать свой максимум»5
02:58
Червиченко: «При традиционно комфортном судействе Безбородова „Спартак“ на классе победил»21
02:40
Гвардиола: «За счёт высокого прессинга попробуем выиграть в гостях и у других конкурентов»0
02:12
Глушаков: «Нельзя разбрасываться такими игроками, как Шишкин»4
01:50
Мостовой: «Просто был уверен, что „Спартак“ обыграет этот „Урал“»6
01:27
Дмитрий Комбаров: «Переворачивали с Джикией Самедова, чтобы у него не запал язык»16
01:01
Источник: «Азар станет самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги»5
00:59
Конте: «Не думаю, что Мората сможет сыграть за сборную»0

Паулиньо: «Никогда не забуду, как подвергался расизму, когда играл в Литве»

сегодня, 07:19

Бразильский полузащитник «Барселоны» Паулиньо рассказал о том, что столкнулся с расистскими оскорблениями во время выступления за «Вильнюс» в 18 лет:

«Уехал в Литву, чтобы попробовать что-то новое. В команде было около восьми бразильцев. Всё было хорошо до тех пор, пока не столкнулся с расизмом. Как это проявлялось? Вы знаете, как это обычно бывает. Я навсегда запомнил это. Это происходило не только со мной, но и с моими одноклубниками. Я сильно страдал от расизма.

Уехав в Польшу, пообещал себе: „Если что-то подобное повторится, сразу же вернусь в Бразилию“. В Польше этих проблем не было. Меня там очень уважали. Но я никогда не забуду эти случаи, происходившие в Литве.

Такие вещи в наше время неприемлемы. Я прошу всего лишь уважать друг друга. Больше ничего».

Напомним, в матче 5-го тура Примеры Паулиньо поучаствовал в разгроме «Эйбара» (6:1).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Добряк
сегодня в 08:30
В польше просто бананы дороже, не все могли себе позволить.
Василий 50
сегодня в 08:26
Да, были времена...
Даже Литва была в состоянии покупать бразильцев оптом.
нечитайло
сегодня в 08:25
Куда смотрит профсоюз
cska plus
сегодня в 08:06
Да, там расизм процветает.
ДАША Д
сегодня в 08:04
В Литве с расизмом еще все хуже чем в России.
Тажутин Артур
сегодня в 07:59
Дураков везде хватает, но в Литве их, наверное, побольше.
Mamaev ответил Бригант 669
сегодня в 07:59
Бригант 669:
вот такие прибалты, так что не фиг на русских бочку катить!!
Прибалты русские, бараны везде есть. Нацистов/расистов среди русских хватает
Бригант 669
сегодня в 07:48
вот такие прибалты, так что не фиг на русских бочку катить!!
barcelona and cruyff
сегодня в 07:26
Пора прекращать эти дикости
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100