Григорян: «Не вижу большой проблемы в том, что пару игр буду смотреть с трибуны»

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян, получивший дисквалификацию за «жесты Эффенберга» в адрес болельщиков соперников, отметил, что не видит проблемы в том, что он не сможет общаться с игроками во время ближайших матчей:

«Буду ли как-то поддерживать связь с тренерским штабом во время матча? Поверьте мне, тренер на скамейке запасных не сильно может повлиять на ход игры. Хотя в ПФЛ слышны подсказки, но в лигах уровнем выше из-за шума тренера вообще не слышно. Поэтому не вижу большой проблемы в том, что пару игр буду смотреть с трибуны».

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