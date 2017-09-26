Григорян дисквалифицирован на 4 матча за «жесты Эффенберга»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц назвал сроки дисквалификации для главного тренера московского «Арарата» Александра Григоряна. Специалист, напомним, в двух матчах своей команды показывал средний палец болельщикам соперников:

«По матчу „Арарат“ – „СКА-Хабаровск“: за использование оскорбительного жеста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, дисквалифицировать Григоряна на два матча Кубка России. „СКА-Хабаровск“ оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование нецензурных выражений болельщиками.

По матчу ПФЛ „Арарат“ – „Торпедо“: за использование оскорбительного жеста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, дисквалифицировать Григоряна на два матча первенства России».

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