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Юношеская Лига УЕФА 2017/2018, 2 тур
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Григорян дисквалифицирован на 4 матча за «жесты Эффенберга»

сегодня, 17:19

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц назвал сроки дисквалификации для главного тренера московского «Арарата» Александра Григоряна. Специалист, напомним, в двух матчах своей команды показывал средний палец болельщикам соперников:

«По матчу „Арарат“ – „СКА-Хабаровск“: за использование оскорбительного жеста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, дисквалифицировать Григоряна на два матча Кубка России. „СКА-Хабаровск“ оштрафован на 30 тысяч рублей за скандирование нецензурных выражений болельщиками.

По матчу ПФЛ „Арарат“ – „Торпедо“: за использование оскорбительного жеста в отношении иных лиц, не являющихся официальными лицами матча, дисквалифицировать Григоряна на два матча первенства России».

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 18:15
Григорян мужик,ему по... на наказание не справедливое.
VIPded
сегодня в 18:14
Григорьянц наказал Григоряна... Диаспора в шоке... )))
ALBA BARCELONA 21 ответил Дмитрий Аександров
сегодня в 18:13
Дмитрий Аександров:
Ехал бы он к себе на историческую родину.
Ты хоть определись,где твоя истрическая Родина,у Григоряна то есть своя родная Родина.
Адвокат 76
сегодня в 18:11
На трибуне посмотрит теперь матч среди болельщиков, там уж точно больше не сможет свой палец показывать, там ему его быстро обламают.
eaguar
сегодня в 18:04
Сам виноват .
Байкал-38
сегодня в 17:57
Ну хоть спокойно поработает на основной своей работе в «Comedy Club»!
mavrid05
сегодня в 17:57
теперь «жесты Григоряна»
Дмитрий Аександров
сегодня в 17:56
Ехал бы он к себе на историческую родину.
Так Себе Аналитик ответил piercman
сегодня в 17:56
piercman:
когда вы прекратите писать завуалированные заголовки? почему жест эффенберга? до него как будто его не существовало. бред же. особенно, на фоне этого заголовка: https://www.soccer0010.com/news/1012695.shtml
Хорошо, он им еще "жест Эффенберга" показал, а не "жест Бузакки" или "жест Линекера"
Василий 50
сегодня в 17:52
Григорян считает себя топ-тренером, а ведет себя как быдло, поделом ему.
311
сегодня в 17:37
Лучше уж в бан, чем в жбан от болел!)
Dominators
сегодня в 17:36
Ничего другого от него не ожидал . Недалекий человек - распиаренный журналистами . Приехал с другой командой Божович в Ростов - ему полная уважуха за Кубок России , и он с уважением . Приехал в Хабаровск Григорян , ну дальше вы знаете все сами .....
Ledokol64
сегодня в 17:35
А болельщиков Торпедо скандирующих оскорбления вы нашли, наказали?
Гуливер
сегодня в 17:34
Будет средний палец разминать
piercman
сегодня в 17:32
когда вы прекратите писать завуалированные заголовки? почему жест эффенберга? до него как будто его не существовало. бред же. особенно, на фоне этого заголовка: https://www.soccer0010.com/news/1012695.shtml
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 17:26
Этого клоуна вообще надо лишить тренерской лицензии!
drug01
сегодня в 17:23
Он дождется 15 суток
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