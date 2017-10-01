«Барселона» просит руководство Ла Лиги перенести матч с «Лас-Пальмасом»

Боссы «Барселоны» обратились к руководству Ла Лиги с просьбой перенести матч 7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» на более поздний срок.

Причиной тому послужило проведение в Каталонии референдума о независимости региона. На улицах Барселоны происходят стычки местных жителей с полицией, сотрудникам которой пришлось прибегнуть к помощи резиновых пуль для разгона толпы.

Ранее сообщалось, что если Каталония сможет отделиться от Испании, то «Барселона» захочет играть в английской Премьер-Лиге.

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