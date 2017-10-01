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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 7 тур
14:00 Закончился первый тайм Арсенал 1:0 Брайтон энд Хоув
18:30 сегодня Ньюкасл -:- Ливерпуль
Германия. Бундеслига 2017/2018, 7 тур
16:30 сегодня Герта -:- Бавария
Испания. Примера 2017/2018, 7 тур
17:15 сегодня Барселона -:- Лас-Пальмас
21:45 сегодня Реал -:- Эспаньол
Италия. Серия А 2017/2018, 7 тур
13:30 54’ Наполи 3:0 Кальяри
16:00 сегодня Беневенто -:- Интер
16:00 сегодня Лацио -:- Сассуоло
19:00 сегодня Милан -:- Рома
21:45 сегодня Аталанта -:- Ювентус
Россия. Премьер-Лига 2017/2018, 12 тур
14:00 Идет первый тайм, 45’ ЦСКА 0:0 Уфа
16:30 сегодня Локомотив М -:- Динамо М
19:00 сегодня Анжи -:- Зенит
Франция. Лига 1 2017/2018, 8 тур
18:00 сегодня Анже -:- Лион
22:00 сегодня Ницца -:- Марсель
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«Арсенал» - «Брайтон»: стартовые составы

сегодня, 13:16
АрсеналАрсенал1 : 0Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионЗакончился первый тайм

Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Как и предполагалось, лондонцам не поможет полузащитник Месут Озил.

«Арсенал»: Чех, Холдинг, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, Айвоби, Санчес, Ляказетт.

«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Марч, Стефенс, Проппер, Искьердо, Гросс, Браун.

«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Призрак Убитого Енота
сегодня в 13:26
Бодрячком, без Озилушки-тормозилушки только быстрее будем.
Брулин
сегодня в 13:25
2-0 вперед Арсенал!!!
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