«Арсенал» - «Брайтон»: стартовые составы

Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура АПЛ между «Арсеналом» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Как и предполагалось, лондонцам не поможет полузащитник Месут Озил.
«Арсенал»: Чех, Холдинг, Мустафи, Монреаль, Бельерин, Джака, Рэмзи, Колашинац, Айвоби, Санчес, Ляказетт.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Райан, Бруно, Даффи, Данк, Бонг, Марч, Стефенс, Проппер, Искьердо, Гросс, Браун.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
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