Сегодня «Барселона» может стать первым клубом, сыгравшим 1000 игр на ноль в Примере

Несмотря на то, что «Барселона» ассоциируется в головах болельщиков с атакой, именно каталонский клуб может установить уникальное достижение чемпионатов Испании, касающееся игры в обороне.

Следующий «сухой матч» станет 1000-м для «Барселоны» в рамках Примеры без пропущенных мячей. Это лучший результат в истории турнира.

Ближайший преследователь «Барсы» - «Реал» (929 игр на ноль).

Ранее сообщалось, что в будущем «Барселона» сможет выступать в английской Премьер-Лиге.

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