Геркус: «Видеоповтор часто не помогает, а, наоборот, запутывает ситуацию»

Президент «Локомотива» Илья Геркус выразил мнение, что вопрос о введении видеоповторов в футболе нуждается в серьёзной проработке:

«Это требует тщательной проработки. Нужны регламенты использования видео. То, что происходит в Европе, доказывает – часто видеоповтор не помогает, а, наоборот, запутывает ситуацию. Непонятно, как их применять – когда, сколько раз за матч, в каких эпизодах? Кто должен требовать просмотра – судья, тренеры? Самим фантазировать на эти темы неправильно, есть люди, которые занимаются правилами футбола – это их дело».

Напомним, недавно в матче французской Лиги 1 между «Ренном» и «Каном» (0:1) система видеофиксации гола ошибочно определила взятие ворот.

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