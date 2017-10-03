Орлов: «„Локомотив“ серьезно поборется с „Зенитом“ за чемпионство»

Российский комментатор Геннадий Орлов оценил расстановку сил в чемпионате России после стартовых 12 туров.

«Часто слышу: „Интрига умирает, „Зенит“ — чемпион“. Ну ребят, молодая же команда — многое зависит от настроения. Дриусси может выдать потрясающий эпизод и тут же выпасть из игры. У него есть всё: скорость, удар, дриблинг, но он нестабилен. Полоз такой же — Ерохин, Кузяев.

Мы должны судить не по очкам, прошло всего 12 туров, а по тому, как у кого поставлена игра. Наигранные ходы, отлаженная игра в защите, быстрый переход из обороны в атаку, отточенная работа при стандартных положениях и многое другое. „Зенит“ ближе всех к этому идеалу. Не случайно и „Локомотив“ находится на втором месте.

На сегодня главный конкурент „Зенита“ — это „Локомотив“. Но и „Спартак“ пусть подтянется. Кто знает, что будет через пару туров? Правда, на текущий момент „Локо“ сильнее. Они забили четыре „Спартаку“, обыграли ЦСКА. 29 октября матч с „Зенитом“, это будет проверка. „Локомотив“ опасен для „Зенита“ в первую очередь своей дисциплиной. Они так просто своего не отпустят, Сёмин на правильном пути.

Вспомните, как классно Эдер вошёл в игру с „Динамо“ и усилил атаку! Сила Сёмина — в высокой организации игры. Харизмой он заставляет поверить в свои требования. Тренер доказал это игрокам, они это чувствуют. Думаю, „Локо“ серьёзно поборется с „Зенитом“ за чемпионство. У Гинера финансовые проблемы, есть задержки по зарплате и премиальным. А перед Галицким, как я уже говорил, стоит проблема тренера».

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