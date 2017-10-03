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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Орлов: «„Локомотив“ серьезно поборется с „Зенитом“ за чемпионство»

сегодня, 11:40

Российский комментатор Геннадий Орлов оценил расстановку сил в чемпионате России после стартовых 12 туров.

«Часто слышу: „Интрига умирает, „Зенит“ — чемпион“. Ну ребят, молодая же команда — многое зависит от настроения. Дриусси может выдать потрясающий эпизод и тут же выпасть из игры. У него есть всё: скорость, удар, дриблинг, но он нестабилен. Полоз такой же — Ерохин, Кузяев. 

Мы должны судить не по очкам, прошло всего 12 туров, а по тому, как у кого поставлена игра. Наигранные ходы, отлаженная игра в защите, быстрый переход из обороны в атаку, отточенная работа при стандартных положениях и многое другое. „Зенит“ ближе всех к этому идеалу. Не случайно и „Локомотив“ находится на втором месте. 

На сегодня главный конкурент „Зенита“ — это „Локомотив“. Но и „Спартак“ пусть подтянется. Кто знает, что будет через пару туров? Правда, на текущий момент „Локо“ сильнее. Они забили четыре „Спартаку“, обыграли ЦСКА. 29 октября матч с „Зенитом“, это будет проверка. „Локомотив“ опасен для „Зенита“ в первую очередь своей дисциплиной. Они так просто своего не отпустят, Сёмин на правильном пути. 

Вспомните, как классно Эдер вошёл в игру с „Динамо“ и усилил атаку! Сила Сёмина — в высокой организации игры. Харизмой он заставляет поверить в свои требования. Тренер доказал это игрокам, они это чувствуют. Думаю, „Локо“ серьёзно поборется с „Зенитом“ за чемпионство. У Гинера финансовые проблемы, есть задержки по зарплате и премиальным. А перед Галицким, как я уже говорил, стоит проблема тренера».

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Все комментарии
gracie
сегодня в 12:12
Марк Бессонов пишет о защитнике Маммана ,что у него невысокий уровень игры со схемами и анализом на 5стр. или больше.Этот юноша получает возможность писать свой бред в Советском спорте .Видно сектанство Бессонова и Федуна посылающих свои мантры и

пороклятия в адрес отдельных игроков Тосно и Зенита , (игра которых бесит не только Рейнгольда и компанию )повышает свой градус.Хотя работа защитников всегда оценивается по пропущенным мечам в чемпионате, а не по статьям недорослей и свирепых ветеранов.Нету можете
забрать в Спартак ,если он вам нравится больше чем Маммана.Терпите , Зенит не собирается сгибаться и уступать на футбольном поле! Марку Бессонову очень хочется верить в свой великий талант аналитика , но не надо путать мечты с реальностью.
quinn-se
сегодня в 12:09
Геннадий, если у Вас кончились таблетки от Шнура, попросите у Рейнгольда, у него есть!)
Gunslinger
сегодня в 12:09
Так кто ж говорит, что мы против с Локо побороться?
Поборемся, вообще не вопрос!!!
Можем и в Еврокубках побороться!!! :)))
poodle
сегодня в 12:06
хотя локо это
Аксинья
сегодня в 12:03
Локо - сапсан, Зеня - баклан, а Гена - орел-балабол...
poodle
сегодня в 12:02
Орлов прокапался и что-то,вроде,в тему говорит!
protest70
сегодня в 12:01
Не принял колеса снова
альсато ответил Адвокат 76
сегодня в 11:59
Адвокат 76:
Палыч с Локо ещё пошумит в чемпионате, а там уж как фортуна подвернётся.
т.е. Авось?)))
sashasokol
сегодня в 11:54
Комментарий по существу. Но если объективно, то у Локо слабая скамейка, практически не кем усиливать игру если проигрываем. Но если в таком режиме дотянем до перерыва, после чего усилимся, то все может быть.
Адвокат 76
сегодня в 11:52
Палыч с Локо ещё пошумит в чемпионате, а там уж как фортуна подвернётся.
Морозовский
сегодня в 11:50
Гена выспался!
альсато
сегодня в 11:46
Гена Орлов, серьезно можно бороться, а вот "побороться"-это значит "попробовать"-что значит АВОСЬ (аля" Морозз")
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